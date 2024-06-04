Работать не устали? Рассказываем, как отдыхаем в честь Дня России

Всегда приятно, когда выходной выпадает на теплый солнечный день Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Лето — довольно бедное на государственные праздники время года. Так, в июне 2024 года россиян ждет только один дополнительный выходной в честь Дня России. Рассказываем, когда он наступит, а заодно разберемся, выгодно ли брать отпуск в июне.

Какого числа День России в 2024 году

Праздник всегда отмечали 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, и 2024 год исключением не стал. В этом году День России выпадает на среду и делит рабочую неделю пополам.



Кстати, накануне праздника многие смогут уйти с работы на час пораньше: согласно производственному календарю 2024 года, 11 июня — сокращенный рабочий день. Однако это правило коснется не всех.

Кто работает в праздник

В сам праздник и в день перед ним в обычном режиме будут работать сотрудники экстренных служб, транспорта, СМИ, а также те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре. Нашли себя в этом списке? Не печальтесь, по закону работодатель обязан компенсировать работу в праздники. А как — решает сам сотрудник: можно потребовать либо оплату смены в двойном размере, либо день отгула.

Выгодно ли брать отпуск в июне

Из всех летних месяцев 2024 года июнь — самый невыгодный для отпуска. Работнику, решившему отдохнуть в июне, заплатят только за 19 рабочих дней. Если вы любите отдыхать в теплое время года, то и июль (23 рабочих дня), и август (заплатят за 22 смены) будут предпочтительнее для отпуска.