«Туристы выливают детские горшки в виноград, воруют ситечки для чая и мебель»: журналистка записала крик души сочинских отельеров

— Мы вам деньги платим так-то. Что, занавески жалко?! — ответила на замечание Ирины отдыхающая.

В бюджетном жилье, по словам Ирины, которое стоит 400 рублей с человека, народ считает: если деньги платит, то можно всё. А через пару дней еще и права начинают качать, кондиционер в номере требуют и отдельный санузел.

— Бывает, съезжают наши гости, я выбрасываю совершенно новую простыню. Они от нее куски отрывали и лак с ногтей стирали. Перед этим у меня просили ватные диски, я их в магазин оправила. Ходят же мимо каждый день на море, почему не купить? А они из вредности мне простыню испортили. Одна семейная пара две подушки из номера вывезла, — рассказывает Ирина. — Но в прошлом сезоне отдыхающие из Рязани, которые приехали в Сочи на машине, переплюнули всех: они комод разобрали и увезли с собой. Видимо, в качестве сувенира. Магнитики, ракушки — все это так банально.