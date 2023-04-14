«Туристы выливают детские горшки в виноград, воруют ситечки для чая и мебель»: журналистка записала крик души сочинских отельеров

Совсем скоро начнется очередной летний курортный сезон. В Сочи приедут миллионы туристов. После отдыха они будут рассказывать про запредельные цены и бытовые ужасы в отелях. Отельерам же тоже есть что сказать. Сейчас они делают ремонт, а также закупают подушки, постельное белье, мебель, которые испортили или увезли с собой отдыхающие в прошлом сезоне. Наши коллеги из SOCHI1.RU выслушали жалобы владельцев отелей и гостевых домов.
«Покупаем все самое дешевое: все равно либо испортят, либо с собой увезут»
Владелица гостевого дома в Сочи Ирина Мысина каждую весну ездит закупаться необходимыми для отеля расходниками в Ставропольский край, там это все недорого. Вот и сейчас наняла «Газель» и поехала. Ремонт в номерах она уже закончила. Исписанные любовными признаниями и цитатами из популярных песен стены покрасила, всё перемыла, осталось повесить новые шторы, постелить свежее постельное белье и принимать гостей. Шторы ей приходится менять каждый сезон так же, как простыни и пододеяльники — не потому, что покупает плохого качества, а потому что их рвут гости. Кусок занавески она увидела в волосах у одной приезжей — видимо, потеряла заколку и заменила куском занавески. В другом номере штору прожгли в нескольких местах, в третьем — вообще увезли с собой.
— Мы вам деньги платим так-то. Что, занавески жалко?! — ответила на замечание Ирины отдыхающая.
В бюджетном жилье, по словам Ирины, которое стоит 400 рублей с человека, народ считает: если деньги платит, то можно всё. А через пару дней еще и права начинают качать, кондиционер в номере требуют и отдельный санузел.
— Бывает, съезжают наши гости, я выбрасываю совершенно новую простыню. Они от нее куски отрывали и лак с ногтей стирали. Перед этим у меня просили ватные диски, я их в магазин оправила. Ходят же мимо каждый день на море, почему не купить? А они из вредности мне простыню испортили. Одна семейная пара две подушки из номера вывезла, — рассказывает Ирина. — Но в прошлом сезоне отдыхающие из Рязани, которые приехали в Сочи на машине, переплюнули всех: они комод разобрали и увезли с собой. Видимо, в качестве сувенира. Магнитики, ракушки — все это так банально.
Причем номер они сдавали лично, Ирина проверила подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, а на комод, вернее, на его отсутствие, даже внимания не обратила. В мыслях не было, что могут унести мебель. А люди, по всей вероятности, готовились заранее, ночью его в машину погрузили, потому что никто не видел, как его выносили.
— Вывозят всё: открывашки для бутылок, пепельницы, шампуры для шашлыков, терки, ситечки для чая, вилки, ложки, ножи, тарелки. Все это приходится закупать каждый год. Набора кастрюль, правда, хватает на два сезона, но все равно по одной увозят. Особенная любовь у наших туристов к коврикам, которые я стелю в ванной комнате. Их прямо массово тырят, — рассказывает Ирина. — Часто такие гости уезжают, не прощаясь, не будешь же потом им звонить, мол, верните коврик! Кстати, туристам из Рязани, которые комод свистнули, звонить пытались, но они оказались недоступны. То ли заблокировали Ирину, то ли номер сменили после такого обогащения.
«Красоту не ценят»
Еще одна владелица гостевого дома в Сочи Марина Беглова рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что старается к курортному сезону навести красоту во дворе. Даже освоила азы ландшафтного дизайна, завезла на участок красивые камни, сделала небольшой прудик с рыбками, установила садовые скульптуры. К концу сезона от них ничего не осталось.
— То пьяный гость упадет, разобьет, то деточка какой-то пинком скульптуру разобьет или мячом. Красоту не ценят. Как-то видела, как один из отдыхающих в изрядном подпитии писает в мой пруд. Кстати, это целая катастрофа — детские горшки выливают под виноград, а он этого совершенно не переносит, лоза просто гибнет. Предупреждения игнорируются, — рассказывает Марина.
Пьяные отдыхающие — это вообще самый страшный ужас для отелей и гостевых домов: многие российские туристы считают, что самый лучший отдых — это возлияния с утра и до утра. Пока не пропьются, даже на море не идут. А если идут, то там продолжают.
— У нас один такой, из Тамбова, пил неделю не просыхая, споил всех мужиков в отеле. На этой почве они быстро сблизились, их жены были в шоке, а некоторые с ними запили. Это было что-то страшное. Сколько стекол было побито, один вообще головой унитаз разбил. Мы его пытались поймать, чтобы оказать первую медицинскую помощь, хотя бы кровь остановить, а он убегал со страшным смехом и кровью нам все залил, — рассказывает Марина. — Так и бегал, пока силы не кончились, уснул под пальмой. Оказалось, что рану на голове нужно зашивать. Такие случаи нередки, есть свои доктора, готовые приехать на место. Зашили, мужик даже не проснулся, но до конца отдыха больше не пил.
Здесь можно сериал снимать
О страстях, которые кипят на отдыхе, рассказывает хозяйка гостевого дома из Адлера Анаид. На всякий случай не публикуем ее фамилию, а то ее гости себя узнают и обвинят в распространении сплетен. Но после каждого туристического сезона седых волос у нее прибавляется, и нервы потом она лечит в санатории Минвод. Буквально в прошлом году в ее маленьком отеле отдыхали две семейные пары, совершенно не знакомые между собой. У одних двое детей, у других — тоже. И все они примерно одного возраста. Все было хорошо, особо друг на друга они внимания не обращали — правда, до определенного момента. Оказалось, что день рождения у супруги из одной пары и супруга из другой — в один день. Праздновали отдельно, жарили шашлыки на разных площадках для барбекю, но после того, как подпили, познакомились. Возрадовались, что в один день родились, и объединили усилия. Буквально через час один мужчина приревновал свою жену к другому.
— Это было ужасно. Мы же не вызываем полицию, не сдаем, так сказать, своих гостей. Они сначала дрались возле мангала. Один-то щупленький, а второй здоровый, с пузом таким хорошим. Щуплый получил хорошо, но ему удалось вырваться, он схватился за топор и начал гонять здоровяка. Пока это все происходило, их женщины пытались успокоить, но поругались между собой. Мы всей семьей их разнимали, бабушка даже участвовала наша. Она детей увела, чтобы они это не видели, — рассказала Анаид. — Все это действо происходило до утра, новые знакомые то спали, то просыпались и снова начинали ругаться и драться, пока не протрезвели.
С тех пор топоры и ножи она выдает чуть ли не под роспись, в остальное время прячет. Буйным Анаид отказывает, если они просятся на отдых в следующем году. В основном все ее гости — постоянные клиенты. Много детей зачали в ее отеле, смущается женщина. И они уже выросли, она 30 лет принимает гостей.
— Больше 10 лет назад у нас тут был случай, который, правда, нужно или в книге описывать, или сериал снимать. Так же приехали две семьи на отдых. В одной мальчик был один, в другой — две девочки. Общались они на общей кухне утром и вечером, когда готовили. Не пили вместе. Все было нормально. Разъехались по разным городам. Оказывается, у мужчины из одной семьи и женщины из другой любовь тут возникла. На следующий год они уже вместе приехали. И сейчас приезжают, двоих детей уже нарожали общих, — рассказала Анаид.
Она почти всегда отказывает одиноким женщинам средних лет. Приезжала одна в поисках приключений, маниакально преследовала всю мужскую часть, в том числе и мужа Анаид. Пришлось выселить.