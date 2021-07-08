В лесах Новосибирской области начала созревать черника. Какие ягоды еще можно собрать и где? Публикуем карту

— На неделе второй раз пойду, тогда уж всё как положено сделаю, с геолокацией, — поделилась Наталья.

Первая земляника поспела в июне, уже тогда новосибирцы делились фотографиями своих находок. Спелую землянику можно было собрать в Кудряшовском бору, а в Сузунском бору ягода только начинала созревать. Сейчас сезон клубники и земляники в самом разгаре.

Мы собрали самые ягодные места Новосибирской области, картой вы можете воспользоваться перед поездкой. Земляники и клубники много, черники станет больше к концу недели.