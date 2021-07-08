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В лесах Новосибирской области начала созревать черника. Какие ягоды еще можно собрать и где? Публикуем карту

Также в лесах собирают землянику

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Один из первых урожаев черники, который удалось собрать в новосибирских лесах

Один из первых урожаев черники, который удалось собрать в новосибирских лесах

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Черника начала поспевать в лесах Новосибирской области

В Новосибирской области в лесах начала поспевать черника, ее уже можно найти в Караканском бору и в стороне села Мочище. НГС собрал на карте места рядом с Новосибирском, где можно собрать эту и другие лесные ягоды. О ягодных местах новосибирцы рассказывают на форумах, также они делятся фотографиями собранного урожая.

Первые веточки поспевшей черники в Караканском бору, там уже можно собрать немного ягоды

Первые веточки поспевшей черники в Караканском бору, там уже можно собрать немного ягоды

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В Караканском бору спелой черники немного, к концу недели будет вся спелая, сообщает Наталья Ковалева, подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте», но свои черничные места пока выдавать отказалась.

— На неделе второй раз пойду, тогда уж всё как положено сделаю, с геолокацией, — поделилась Наталья.

Первая земляника поспела в июне, уже тогда новосибирцы делились фотографиями своих находок. Спелую землянику можно было собрать в Кудряшовском бору, а в Сузунском бору ягода только начинала созревать. Сейчас сезон клубники и земляники в самом разгаре.

Мы собрали самые ягодные места Новосибирской области, картой вы можете воспользоваться перед поездкой. Земляники и клубники много, черники станет больше к концу недели.

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Новосибирцы в основном собирают лесную землянику и клубнику, черника только начинает поспевать. Большое количество ягоды можно найти в стороне Чика, по словам подписчиков форума «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021», она там отменная, в Кудряшах тоже есть, но водянистая.

Сибиряки успели не только ягоду собрать, но и приготовить сладкое угощение: «Из земляники уже варенье наварила», — рассказала Ольга Стаханова

Сибиряки успели не только ягоду собрать, но и приготовить сладкое угощение: «Из земляники уже варенье наварила», — рассказала Ольга Стаханова

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Лесная клубника уже почти вся поспела, зеленая встречается всё реже

Лесная клубника уже почти вся поспела, зеленая встречается всё реже

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Много спелой земляники и в окрестностях села Боровое

Много спелой земляники и в окрестностях села Боровое

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Полевой клубники тоже много, еще больше будет в середине июля. Сейчас ее собирают в Сузунском бору, там она крупная и уже почти спелая.

Лесная ягода поспевает и в Сузунском бору, некоторые ягоды еще зеленые

Лесная ягода поспевает и в Сузунском бору, некоторые ягоды еще зеленые

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На Первомайке, по дороге домой, сибиряки тоже находят ягоду

На Первомайке, по дороге домой, сибиряки тоже находят ягоду

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— Поехала проверить грибочки. Решила, что их и позже набрать можно, а вот ягода отходит быстро, — написала Наталья Архипова

— Поехала проверить грибочки. Решила, что их и позже набрать можно, а вот ягода отходит быстро, — написала Наталья Архипова

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Эльвира Андрюшина поделилась фотографией черники в группе и рассказала НГС, что нашла ягоду в стороне села Мочище.

— Ягоды много, черника только пошла, земляника уже почти отошла, но еще можно собирать, клубника в этом районе на подходе, потому что в траве, — рассказывает Эльвира.

В Мочище черника тоже начинает поспевать, но зеленой еще много

В Мочище черника тоже начинает поспевать, но зеленой еще много

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Черника поспевает недалеко от Северного объезда, ее еще мало

Черника поспевает недалеко от Северного объезда, ее еще мало

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Лесную ягоду начали продавать на рынке, 300 граммов можно купить за 150 рублей. Женщина ее сама собирает, а потом продает при входе у Центрального рынка. Уличные лавки радуют разнообразием ягод: клубника, смородина, черешня, жимолость, раньше срока появился крыжовник. Такие лотки с сезонным урожаем можно встретить в каждом районе города. Цены на ягоду могут отличаться, с чем это связано и сколько стоит ягода, смотрите здесь.

Также в июле уже начался сезон белых грибов. Ранее мы показывали, какими находками сибиряки делятся на форумах. Грибные места в Новосибирской области и окрестностях смотрите здесь.

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