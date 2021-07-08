В лесах Новосибирской области начала созревать черника. Какие ягоды еще можно собрать и где? Публикуем карту

Черника начала поспевать в лесах Новосибирской области
В Новосибирской области в лесах начала поспевать черника, ее уже можно найти в Караканском бору и в стороне села Мочище. НГС собрал на карте места рядом с Новосибирском, где можно собрать эту и другие лесные ягоды. О ягодных местах новосибирцы рассказывают на форумах, также они делятся фотографиями собранного урожая.
В Караканском бору спелой черники немного, к концу недели будет вся спелая, сообщает Наталья Ковалева, подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте», но свои черничные места пока выдавать отказалась.
— На неделе второй раз пойду, тогда уж всё как положено сделаю, с геолокацией, — поделилась Наталья.
Первая земляника поспела в июне, уже тогда новосибирцы делились фотографиями своих находок. Спелую землянику можно было собрать в Кудряшовском бору, а в Сузунском бору ягода только начинала созревать. Сейчас сезон клубники и земляники в самом разгаре.
Мы собрали самые ягодные места Новосибирской области, картой вы можете воспользоваться перед поездкой. Земляники и клубники много, черники станет больше к концу недели.
Новосибирцы в основном собирают лесную землянику и клубнику, черника только начинает поспевать. Большое количество ягоды можно найти в стороне Чика, по словам подписчиков форума «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021», она там отменная, в Кудряшах тоже есть, но водянистая.
Полевой клубники тоже много, еще больше будет в середине июля. Сейчас ее собирают в Сузунском бору, там она крупная и уже почти спелая.
Эльвира Андрюшина поделилась фотографией черники в группе и рассказала НГС, что нашла ягоду в стороне села Мочище.
— Ягоды много, черника только пошла, земляника уже почти отошла, но еще можно собирать, клубника в этом районе на подходе, потому что в траве, — рассказывает Эльвира.
Лесную ягоду начали продавать на рынке, 300 граммов можно купить за 150 рублей. Женщина ее сама собирает, а потом продает при входе у Центрального рынка. Уличные лавки радуют разнообразием ягод: клубника, смородина, черешня, жимолость, раньше срока появился крыжовник. Такие лотки с сезонным урожаем можно встретить в каждом районе города. Цены на ягоду могут отличаться, с чем это связано и сколько стоит ягода, смотрите здесь.
Также в июле уже начался сезон белых грибов. Ранее мы показывали, какими находками сибиряки делятся на форумах. Грибные места в Новосибирской области и окрестностях смотрите здесь.