В Новосибирске развернулась ягодная торговля — где и за сколько можно купить клубнику, смородину и крыжовник

На улицах Новосибирска продают ягоду с разных уголков России
В Новосибирске развернулась уличная торговля ягодой — лотки можно встретить в каждом районе города. Цены на товар могут отличаться на сотни рублей, но качество проверить не всегда невозможно. Ягодный рынок в Новосибирске богат: сейчас уже есть клубника, смородина, черешня, жимолость, земляника, и раньше срока появился крыжовник. Чаще всего в уличных лавках можно встретить клубнику.
Корреспондент НГС обошла популярные точки продаж, чтобы сравнить цены и посмотреть, что предлагают жителям города. На площади Калинина можно встретить минимум
Например, килограмм ташкентской клубники у Светланы в уличной лавке возле дома-книжки можно купить за 200 рублей, черешню — за 250. В жару ягод у нее сильно меньше.
— Сегодня нет других ягод. На улице жарко. Так обычно еще малина, смородина есть, — рассказывает продавец.
На другой стороне улицы ларьков с ягодами больше, и цены там разнятся. Черешню можно найти и по 180 рублей за килограмм. При этом там же есть лавка с черешней за 250 рублей и клубникой за 180 рублей, но это остатки, поэтому цена относительно низкая.
Местные продавцы, которые торгуют несезонными вещами, советуют покупателям приходить за ягодами ближе к вечеру — тогда со свежим урожаем с дач и огородов приезжают бабушки.
— У них натуральное всё. Свою ягоду не сравнить с той, которую привозят, — рассказывает женщина, продающая на площади Калинина книги.
Большинство ягод на рынке — из разных частей страны и ближнего зарубежья. 500 грамм земляники, привезенной с Алтая, стоят 350 рублей. Столько же по объему, но очищенная стоит 500 рублей — ее раскупают быстрее.
500 грамм жимолости стоят 500 рублей, в коробочке поменьше — 200 рублей. Жимолость в последнее время подорожала и будет продолжать расти в цене, потому что она заканчивается. У одних торговцев ягодой на площади Калинина уже есть крыжовник, который выглядит поспевшим. Стоит он 200 рублей за 300 грамм.
Клубника у одного из огородников стоит 130 рублей за 500 грамм. Земляника же в маленьком пластиковом стаканчике стоит 100 рублей. Александр, который ее продает, объясняет, что земляники хоть и мало, но стоит она дороже — ее тяжелее собирать. У Александра одни из самых демократичных цен на всём ягодном рынке Новосибирска. Он также продает посевы с клубникой. Продавец появляется в Новосибирске раз в два дня. Остальное время он занят своим хозяйством.
Рядом с Александром также сидит женщина, которая всё привозит со своего огорода. Клубника у нее стоит 150 рублей за большой стаканчик и 100 рублей за маленький. Она приезжает в город, чтобы продавать ягоду, раз или два в неделю. Такие продавцы, которые появляются не каждый день, стоят чуть поодаль от основной площади и потока людей.
Когда корреспондент разговаривал о ценах с мужчиной в желтой футболке, который каждый день стоит на площади Калинина, к ним подошли прохожие. Они обвинили продавца в том, что его ягода не местная, хотя мужчина и утверждал, что собирают ее в Болотнинском районе. Продавец на обвинения не ответил. Клубника в маленьких стаканах у него стоят у него 200 рублей, а в стаканах на 500 миллилитров за 300–350 рублей. Это в два раза дороже, чем у тех, кто приезжает с огородов или продает местную ягоду.
Прохожие также заявили корреспонденту НГС, что на рынке часть продавцов называют свою ягоду местной, хотя она привезена из Турции или Краснодара. «Своя» ягода ценится на рынке больше, хоть и стоит дешевле.
— Только по людям определить можно, откуда привезена ягода, — рассказывает Ирина. Она утверждает, что вот так продавать ягоду — адский труд. Ей приходится в частном доме в Колывани вставать в 5 утра, чтобы успеть собрать ягоду с 200 соток земли и отправится в город продавать. Клубника у Ирины стоит литр — 350 рублей.
На Центральном рынке местную ягоду найти сложнее. Зато это место может понравиться любителям поторговаться. Снизить цену предлагают буквально на ходу. Женщина, продающая ягоду, которую сама собирала в лесу, сидела прямо на входе на рынок. 300 грамм земляники у нее стоит 150 рублей.
На Центральном рынке можно найти черешню и за 250 рублей, она будет с Киргизии, или за 300, но уже из Абхазии. Из Киргизии же там продают смородину за 400 рублей килограмм. Полевую клубнику из Алтая можно купить за 200 рублей.
Если очень хорошо искать, то можно найти и новосибирскую клубнику из Черепаново, жимолость из Барабинска. Но проверить, откуда она на самом деле привезена, конечно, вы не сможете. Стоить она будет 200 рублей за 500 грамм и 400 рублей за килограмм. Новосибирская смородина стоит 150 рублей за 500 грамм.
При этом на улицах можно найти ягоду дешевле, чем, например, в сети «Лента», где, в частности, клубника стоит почти 400 рублей на 250 грамм.
В Новосибирске начался сезон белых грибов. Согласно календарю плодоношения, сезон белых грибов — с июня по октябрь, но в этом году белые грибы появились только к июлю.