В Новосибирске развернулась ягодная торговля — где и за сколько можно купить клубнику, смородину и крыжовник

В Новосибирске развернулась уличная торговля ягодой — лотки можно встретить в каждом районе города. Цены на товар могут отличаться на сотни рублей, но качество проверить не всегда невозможно. Ягодный рынок в Новосибирске богат: сейчас уже есть клубника, смородина, черешня, жимолость, земляника, и раньше срока появился крыжовник. Чаще всего в уличных лавках можно встретить клубнику.

Корреспондент НГС обошла популярные точки продаж, чтобы сравнить цены и посмотреть, что предлагают жителям города. На площади Калинина можно встретить минимум 10 лавок или просто столиков с ягодой. Оказалось, что цена часто зависит от места, откуда прибыла ягода.