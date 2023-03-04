«Думали, буду эскортницей либо сопьюсь»: как визажист из села стала красить Оксану Самойлову и зарабатывать миллионы

«В Москве первый год не было выходных»

После окончания вуза Кристина перебралась в Москву. Она бы сделала это раньше, но были неуверенность и страх, а также сложности с тем, чтобы накопить деньги на переезд. Даже с приличным заработком Кристина большую часть денег спускала на одежду — сама себя она не стесняясь называет транжирой. До переезда еще предстояло найти свой стиль, а это для девочки из деревни было непросто.

— Поскольку я самоучка, мне было сложно найти свой стиль. Все было такое яркое, блестки. Но душа у меня к этому не лежала. Первый скачок в профессии у меня был после мастер-класса Сердара Камбарова. Я помню, как он сказал: «Чтобы женщине быть сексуальной, необязательно делать это всё [яркий макияж], достаточно подчеркнуть естественную красоту». У меня после этого и работы поменялись, и число подписчиков начало расти. Но косметики у меня было очень мало — девочки-визажисты удивлялись, как я работаю с таким количеством косметики. Ну ничего, через год у меня ее было больше всех.