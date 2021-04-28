«Бизнесмены не против мыть тротуары каждый день»: все виноваты, что Новосибирск грязный — но кто поможет

Жалобы на пыль и грязь в Новосибирске давно стали общим местом. Все признают: надо что-то делать, но вот дальше мнения уже расходятся. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с владельцами предприятий, расположенных на первых этажах домов, стоящих на городских улицах, и поделился впечатлениями о том, как это может происходить в стране, где чистота стала частью если не религии, то национального менталитета.



Я был в Японии давным-давно, когда учился в университете. По сравнению с тогдашней Россией эта страна казалась другой планетой. Но самыми сильными впечатлениями оказались вовсе не скоростные поезда, многоуровневые развязки или сады камней, а ощущение безопасности и чистота. Человек, сидящий в светлых джинсах на тротуаре обычной улицы в центре города, выглядел сначала дико, а потом превратился в совершенно обычную деталь пейзажа. Просто потому, что японский тротуар в целом чище, чем лавочки в любом из новосибирских парков.

