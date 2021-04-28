«Бизнесмены не против мыть тротуары каждый день»: все виноваты, что Новосибирск грязный — но кто поможет

Жалобы на пыль и грязь в Новосибирске давно стали общим местом. Все признают: надо что-то делать, но вот дальше мнения уже расходятся. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с владельцами предприятий, расположенных на первых этажах домов, стоящих на городских улицах, и поделился впечатлениями о том, как это может происходить в стране, где чистота стала частью если не религии, то национального менталитета.
Я был в Японии давным-давно, когда учился в университете. По сравнению с тогдашней Россией эта страна казалась другой планетой. Но самыми сильными впечатлениями оказались вовсе не скоростные поезда, многоуровневые развязки или сады камней, а ощущение безопасности и чистота. Человек, сидящий в светлых джинсах на тротуаре обычной улицы в центре города, выглядел сначала дико, а потом превратился в совершенно обычную деталь пейзажа. Просто потому, что японский тротуар в целом чище, чем лавочки в любом из новосибирских парков.
Тут, конечно, можно было бы посетовать на недостаток финансирования (и его избыток в стране самураев и трансформеров), но есть один нюанс. Каждый день работники (или даже владельцы, если речь идет о совсем небольшом предприятии) кафе, магазинов, парикмахерских и всего того, что занимает первые этажи зданий, выходят на улицу со щетками и ведрами. И моют свою часть тротуара. С моющим средством.
Самое интересное, что, по словам японцев, никакого закона (ни национального, ни местного) на эту тему нет. И даже неформальными методами местные чиновники не принуждают владельцев маленьких лавочек наводить чистоту. Просто иметь перед своим заведением недостаточно чистый тротуар стыдно. А поддержание чистоты является частью повседневного естественного поведения.
Мне кажется, что если новосибирцы просто будут регулярно мыть свой город, он неминуемо станет чище. Начать можно с тротуара напротив собственных заведений. Вот, например, рядом с баром «Буфет
Я переговорил с несколькими владельцами ресторанов и магазинов в центре, и ни один не смог вспомнить о существовании каких-то требований со стороны мэрии содержать в порядке свою часть тротуара. При этом все говорят, что если не моют, то как минимум подметают эту территорию сами или доплачивают за такую работу дворнику управляющей компании дома, где арендуют помещение.
Предложение тротуары еще и мыть само по себе не вызывает протеста, вопросы есть только по поводу эффективности этих действий. Можно мыть тротуар каждый день, но если пыль и грязь лежит на дорогах, если она лежит на тротуарах там, где нет ресторанов и магазинов, если она в буквальном смысле висит в воздухе, мытье, действительно, не выглядит решением проблемы.
Пыль — следствие многих факторов. Это и песок, которым посыпают дороги зимой (и никто его, конечно, не убирает никуда после того, как лед тает), и обилие неблагоустроенных участков, где нет ни газона, ни асфальта. Ну и стройки с отсутствием даже попыток соблюдать хоть какую-то аккуратность. Вот, например, площадка будущего театра Афанасьева (раньше там был кинотеатр «Пионер»). На улице нет даже дождя, кругом сухо, но за забором территория превращена в грязное месиво. И каждая машина, выезжающая оттуда, выносит на своих колесах килограммы грязи, которая, высыхая, превращается в кубометры пыли. А ведь это не какой-то частник строит очередной жилой дом (хотя и на него можно найти управу, было бы желание). Нет, заказчик этого объекта — муниципалитет, а сама стройка находится в пяти минутах ходьбы от мэрии.
Однако всё это — и песок, оставшийся с зимы, и грязь со строек, и развороченный колесами газон — все вместе просто результат нашего общего наплевательского отношения к месту, где мы все живем. Одни с грязью мирятся, другие пытаются поскорей забиться в чистую (но только изнутри) машину, укрыться за стенами и заборами нового жилого комплекса с охраняемой территорией.
И вы знаете, что — нам (в массе своей) не стыдно. То есть этой грязью и пылью мало кто доволен, но все обычно жалуются на мэрию, на застройщиков, на владельцев машин, вытаптывающих газоны. Виноваты все, кроме нас самих. А ведь это наш общий город. И когда очередной приехавший сюда гость (не обязательно известный блогер) говорит о том, что Новосибирск утопает в грязи, это нужно понимать, как упрек всем нам. Это мы все довели его до такого состояния.
О том, откуда берется пыль на городских улицах и что для борьбы с ней делают городские власти, год назад корреспонденту НГС Ксении Лысенко подробно рассказывал вице-мэр Олег Клемешов. Желающие могут оценить, насколько успешными были заявленные тогда городской администрацией меры.