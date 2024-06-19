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Спорт "Нам нужны девушки для потомства, а не всякие там" Комментатор жестко прошелся по россиянкам

"Нам нужны девушки для потомства, а не всякие там" Комментатор жестко прошелся по россиянкам

Он обозвал их шмарами, за что его отстранили

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Иваницкий считает, что не со всеми девушками можно заводить детей

Российский комментатор Владимир Иваницкий в прямом эфире игр БРИКС, объявляя выход самбиста Кирилла Князькова, поделился мнением, какая девушка станет ему парой. Он призвал девушкам брать его на заметку, при условии, что они не “шмары”.

«Жених настоящий. Девчонки, берите на заметку, но только чтоб хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика, - сказал Владимир Иваницкий.

В беседе с корреспондентом Городских порталов он объяснил свои слова.

- У вас родится сын. Вы какую девушку, жену захотите? Порядочную. А захотите, чтобы шмара была? Вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос. Я этому парню красавцу пожелал. Нам нужны такие девушки, чтобы было хорошее потомство, а не всякие там шмары, - сказал Иваницкий.

После этого его отстранили от работы, пишет Baza.

Владимир Иваницкий - российский спортивный комментатор, мастер спорта по самбо и дзюдо. Выступал за ЦСКА и ВФСО “Динамо” (Москва). Он сын известного советского борца вольного стиля и самбиста, многократного чемпиона мира по вольной борьбе, олимпийского чемпиона 1964 года, заслуженного мастера спорта СССР. Иваницкий старший комментировал открытие и закрытие Олимпиады 1980 года.

Пятые спортивные игры стран БРИКС 2024 года проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. История с Иваницким стала не первым казусом. Ранее российский синхронист Александр Мальцев стал победителем. Дело в том, что он выступал один и конкурентов у спортсмена не было.

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