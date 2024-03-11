Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным — он проиграл все матчи

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — сообщил порталу собственный источник. Соглашение с голкипером было рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Антон Худобин пополнил состав новосибирского хоккейного клуба по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За «Сибирь» вратарь провел мать матчей, ни в одном из них ему не удалось принести команде победу. В среднем, вратарь отражал около 90% бросков по своим воротам за матч. По данным издания «Спорт-Экспресс», 37-летний Худобин получил от новосибирского хоккейного клуба за свое выступление 7 миллионов рублей.
Корреспондент НГС направил запрос в ХК «Сибирь», чтобы узнать о причинах досрочного расторжения контракта с вратарем.
Ранее хоккейная «Сибирь» уволила спортивного директора Сергея Климовича. Договор со спортивным функционером расторгли раньше срока.