«Не хотел жить, а потом нашел в себе силы». Роману Костомарову — 47: что об имениннике говорят друзья и коллеги

Накануне дня рождения олимпийского чемпиона по фигурному катанию корреспондент MSK1.RU пообщалась с друзьями и коллегами Романа Костомарова. Они поздравили фигуриста и рассказали о том, какой он человек и спортсмен.

Илья Авербух: «Мы — одна семья»

Чемпион мира и Европы в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух назвал Романа Костомарова настоящим героем:



— Я желаю Роману сил. Удивляюсь тому, как он переживает все свалившиеся на него испытания. Костомаров — настоящий герой, герой с большой буквы. Я им восхищаюсь! Горжусь дружбой с ним. Всегда буду рядом. Мы — одна семья.