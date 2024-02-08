«Не хотел жить, а потом нашел в себе силы». Роману Костомарову — 47: что об имениннике говорят друзья и коллеги

Сегодня, 8 февраля, фигурист Роман Костомаров отмечает свое
Накануне дня рождения олимпийского чемпиона по фигурному катанию корреспондент MSK1.RU пообщалась с друзьями и коллегами Романа Костомарова. Они поздравили фигуриста и рассказали о том, какой он человек и спортсмен.
Илья Авербух: «Мы — одна семья»
Чемпион мира и Европы в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух назвал Романа Костомарова настоящим героем:
— Я желаю Роману сил. Удивляюсь тому, как он переживает все свалившиеся на него испытания. Костомаров — настоящий герой, герой с большой буквы. Я им восхищаюсь! Горжусь дружбой с ним. Всегда буду рядом. Мы — одна семья.
Дмитрий Губерниев: «Костомаров — человек-феномен»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Роман Костомаров обладает безграничными возможностями:
— Глядя на этого мужественного человека, я вообще уже ничему не удивляюсь. Костомаров — герой нашего времени, он обладает безграничными возможностями, фантастическим жизнелюбием. Уже и на лед вышел. Я не удивлюсь, если Роман будет и на горных лыжах мчаться, и боб толкать, и прыгать с трамплина, потому что Костомаров — человек-феномен. Он для всех пример необычайной воли, любви к жизни. И у него есть прекрасная супруга Оксана Домнина, которая ему всегда помогала и продолжает помогать. Я приклоняюсь перед ним и горжусь нашей дружбой. Желаю ему здоровья и только вперед!
Аскольд Запашный: «Жизнь Романа разделилась на до и после»
Артист цирка, народный артист России Аскольд Запашный знаком с Костомаровым больше десяти лет. Они пересекались, когда Роман приходил с семьей в цирк и когда вместе катались на «Ледниковом периоде»:
— Хочется пожелать Ромке быть сильным. Хотя он и так чрезвычайно сильный. Те испытания, через которые он прошел, проходит и будет проходить — не дай бог, чтобы с кем-то такое случилось. Хорошо, что рядом с ним находятся любящие его люди и он находит в себе силы не только по отношению к самому себе, а еще и умеет показать пример окружающим — каким надо быть в таких тяжелых ситуациях. Порой видишь человека, у которого гораздо меньшие проблемы, а иногда их отсутствие, и он еще умудряется портить жизнь себе и окружающим. Порой такие люди занимаются попыткой привлечь к себе внимание, пытаются вызвать жалость.
Роман — настоящий мужик, чемпион, который доказал всем свою состоятельность. Он — сильный, надежный, настойчивый, решительный. Человек, способный перебарывать себя и все обстоятельства, несмотря ни на что. Хотя мы все прекрасно понимаем, насколько ему тяжело и больно. Его судьбе, конечно, не позавидуешь, но стоит позавидовать мужеству и крепости духа.
Желаю, чтобы Ромка оставался таким же крепким и чтобы он помнил, что у него есть друзья и те люди, которые его всегда поддерживают. Вообще, его поддерживает вся страна, которая за ним наблюдает и восхищается.
Вячеслав Анисин: «Я был уверен, что Роман не раскиснет»
Многократный чемпион мира, Европы и СССР по хоккею Вячеслав Анисин знал, что Роман Костомаров не позволит себе дать слабину:
— Я был уверен, что он не раскиснет как сопля и что не будет просто валяться и ничего не делать. Ожидал, что он станет двигаться и бороться. Ясно, что с протезами тяжело — мозоли и прочее, но он старается жить нормальной жизнью. Будет сейчас привыкать ко всему. Костомаров как военный летчик Алексей Мересьев — пример воли, мужества и жизнелюбия.
Алексей Маресьев — один из самых известных летчиков-истребителей времен Великой Отечественной войны. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника, 7 из которых — с момента возвращения в боевую авиацию после тяжелейшего ранения.
Я видел соревнования паралимпийцев, там нагрузки — мощнейшие, я был шокирован. И после этого еще больше зауважал Костомарова. Вообще, я могу поспорить с кем угодно на 100%, что ни один хоккеист не прокатается 4,5 минуты на льду как фигурист — в таком скоростном темпе в произвольной программе. Это и искусство, и спорт. Я видел, насколько сложно быть фигуристом, когда в ЦСКА мы катались на одном льду с Ириной Родниной.
Желаю Роману Костомарову силы духа. Хотя у него и так ее достаточно. Если бы не было, он бы не смог пережить трагедию.
Никита Кацалапов: «У него мужской характер»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов знаком с Романом Костомаровым почти 20 лет:
— Помню, когда я приехал на мастер-класс к своему нынешнему тренеру Александру Жулину. В то время он готовил пару Татьяна Навка — Роман Костомаров к Олимпийским играм, в которых они впоследствии одержали победу.
Со временем мы с Ромой начали видеться чаще, откатали вместе много шоу и очень хорошо общаемся до сих пор. Могу сказать, что он всегда был и до сих пор во многом остается для меня примером. У него настоящий, крепкий, сильный мужской характер.
Хочется пожелать ему оставаться таким же прекрасным человеком и двигаться только вперед, несмотря на такую непростую ситуацию в его жизни. Желаю ему находить для себя всё новые и новые открытия, беречь себя и быть счастливым!
Руслан Захаров: «Костомаров — человек серьезный»
Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров тоже присоединился к поздравлениям:
— Роман Костомаров — герой, серьезный человек с железным характером. Желаю ему, в первую очередь, крепкого здоровья и продолжать двигаться в том направлении — никогда не сдаваться, и всего ему самого наилучшего!
Дмитрий Саутин: «Я удивлен, как Роман смог всё пережить»
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин удивлен тому, как Костомарову удалось найти силы:
— В том году я со своей семьей во время школьных каникул был на ледовом шоу в «Мегаспорте», где выступал Роман Костомаров, и вдруг спустя некоторое время появилась ужасная информация о том, что он так сильно заболел. Мы с женой и детьми были в шоке. Потом вся моя семья пристально следила за тем, как Роман тренировался и восстанавливался. Мы были удивлены, как Роману удалось выкарабкаться, как он мог всё пережить.
Помните, как он говорил, лежа в больнице, чтобы его отключили от всех аппаратов. Настолько не хотел жить, а потом нашел в себе силы. Удивляюсь, как у него это получилось. Сумасшедшая сила воли! Желаю ему самое главное — здоровья и не унывать, а так держать.
Анна Калашникова: «В будущем вижу Романа на ледовых шоу»
Актриса, ведущая и певица Анна Калашникова во время болезни Романа Костомарова писала посты в соцсетях в его поддержку:
— Когда Роман находился в больнице, я поднимала волну, чтобы артисты его поддерживали. Я безумно рада, что у него получилось побороть этот ужасный недуг. Тут, конечно, помимо врачей и его окружения, заслуга его спортивного характера. Роман обладает колоссальной выдержкой, целеустремленностью, самоотдачей и самоконтролем. И именно это помогло ему выжить после всех проведенных ампутаций. На Костомарова надо равняться.
Я представляю, каких усилий это всё стоит — и финансовых, и морально-волевых. И хочу высказать особую благодарность Татьяне Навке и всем коллегам и друзьям Романа, кто помог купить ему протезы, помогают проводить тренировки. В будущем я вижу Романа на ледовых шоу и на всех премиях. Желаю ему здоровья, бодрости духа и чтобы его не мучили никакие боли.
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