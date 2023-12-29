«Там низкий уровень жизни»: самый дорогой российский футболист высказался о сибирском городе (парень играет в Монако)

По словам спортсмена, он много раз предлагал родным переехать из Кузбасса в другие города страны, в том числе в Москву, Сочи или Краснодар. Футболист российской сборной даже хотел покупать родителям и брату квартиры, но они не согласились на переезд.



— Даже мне, когда уезжал в Москву, было тяжело. В Сибири это так принято, все привязаны к своему месту, — объяснил лучший игрок сезона.



По словам 27-летнего полузащитника, недавно его родители и младший брат перебрались из Калтана в Новокузнецк, но его всё равно не устраивает их жизнь в Кузбассе. В первую очередь южная столица региона отталкивает футболиста плохим сервисом.