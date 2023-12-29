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«Там низкий уровень жизни»: самый дорогой российский футболист высказался о сибирском городе (парень играет в Монако)

Александр Головин настаивал, чтобы его родители и брат переехали в другую часть страны

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Головин родился в Калтане, но играл за команды других городов Кемеровской области

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Уроженец Кузбасса, футболист французского клуба «Монако» Александр Головин несколько раз пытался перевезти родителей и брата в Москву, но попытки не увенчались успехом. Чем полузащитнику не нравится родной город Калтан и соседний Новокузнецк, он рассказал 26 декабря во время интервью со спортивным журналистом и комментатором Нобелем Арустамяном.

По словам спортсмена, он много раз предлагал родным переехать из Кузбасса в другие города страны, в том числе в Москву, Сочи или Краснодар. Футболист российской сборной даже хотел покупать родителям и брату квартиры, но они не согласились на переезд.

— Даже мне, когда уезжал в Москву, было тяжело. В Сибири это так принято, все привязаны к своему месту, — объяснил лучший игрок сезона.

По словам 27-летнего полузащитника, недавно его родители и младший брат перебрались из Калтана в Новокузнецк, но его всё равно не устраивает их жизнь в Кузбассе. В первую очередь южная столица региона отталкивает футболиста плохим сервисом.

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— Уровень жизни у нас ниже в Сибири, чем в Москве, Сочи или Краснодаре. Условно, ты даже еду не можешь заказать после девяти часов вечера, потому что ничего не работает. Ты скорее умрешь с голоду, чем найдешь что-то. У нас там не развито это. В Москве там 500 ресторанов в Delivery Club, а в Новокузнецке их там шесть. После девяти их ноль становится, — рассказывает Головин.

При этом во время интервью для канала Nobel, Головин несколько раз отмечал, что любит Сибирь. Именно по этой причине он все свои отпуска проводит не на зарубежных курортах, а в России, в том числе на Алтае, в Кузбассе или в Новосибирске. К примеру, Новый год спортсмен также планирует проводить в кругу семьи и близких друзей в Кемеровской области.

В марте НГС рассказывал, что девушка Александра Головина - уроженка Новосибирска Ангелина Ващенко. Что известно о сибирячке, можно почитать здесь.

ФутболистАлександр ГоловинФутболСпортИнтервьюПереездНовокузнецк
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