freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 0/10
usd 94.12
eur 102.75
Тема дняСуровкина сняли с поста командующего ВКС
Все новости
Все новости

Зрители аплодировали стоя. Роман Костомаров вышел на лед — впервые после ампутации стоп

Просто посмотрите на этот трогательный номер

443
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Выступление получилось на редкость трогательным

Видео: СпоRT / T.me

Вечером 22 августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни.

Фигурист поучаствовал в номере в Сочи, в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Зрители аплодировали ему стоя, некоторые кричали «Браво!» со слезами на глазах.

Это первое выступление Костомарова после шести месяцев тяжелого лечения в «Коммунарке», двух инсультов и ампутации стоп.

Ранее мы публиковали мнение психолога о восстановлении спортсмена и материал о том, как Костомаров будет проходить реабилитацию в домашних условиях. Прочитайте также мнение спортивного врача о том, сможет ли олимпийский чемпион вернуться на лед на протезах.

Роман КостомаровФигуристОлимпийский чемпионФигурное катаниеШоуСочи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter