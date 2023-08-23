Зрители аплодировали стоя. Роман Костомаров вышел на лед — впервые после ампутации стоп

Вечером 22 августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни.
Фигурист поучаствовал в номере в Сочи, в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Зрители аплодировали ему стоя, некоторые кричали «Браво!» со слезами на глазах.
Это первое выступление Костомарова после шести месяцев тяжелого лечения в «Коммунарке», двух инсультов и ампутации стоп.
Ранее мы публиковали мнение психолога о восстановлении спортсмена и материал о том, как Костомаров будет проходить реабилитацию в домашних условиях. Прочитайте также мнение спортивного врача о том, сможет ли олимпийский чемпион вернуться на лед на протезах.