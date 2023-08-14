Фигуристы, снеговик с пианино и матч с белорусами: смотрим в одном видео, как открылся новый ЛДС в Новосибирске

Строительство новой арены началось в 2019 году, открыть ее должны были осенью 2022 года. Матч между командами России и Белоруссии закончился со счетом 1:3 в пользу белорусов. НГС следил за событиями этого дня — смотрите видео, еще больше подробностей можно узнать из онлайн-трансляции.