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Фигуристы, снеговик с пианино и матч с белорусами: смотрим в одном видео, как открылся новый ЛДС в Новосибирске

Стадион вмещает больше 10 тысяч зрителей, первый матч был бесплатным

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Самые яркие моменты открытия нового ЛДС

Видео: NGS.RU

13 августа в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена». В этот день прошел хоккейный матч между командами России и Белоруссии. Журналисты НГС были на мероприятии и сняли самые яркие моменты праздника, поэтому если вы не попали на открытие, смотрите, как всё было, в этом видео.

Кроме хоккейного матча, зрители увидели яркое выступление фигуристов, номер снеговика — символа хоккейной команды «Сибирь», который сыграл на пианино в виде шайбы. На торжественную церемонию приехал советский хоккеист Владислав Третьяк, который подарил губернатору футболку с надписью СССР и вбросил шайбу.

Строительство новой арены началось в 2019 году, открыть ее должны были осенью 2022 года. Матч между командами России и Белоруссии закончился со счетом 1:3 в пользу белорусов. НГС следил за событиями этого дня — смотрите видео, еще больше подробностей можно узнать из онлайн-трансляции.

ХоккейЛДССибирь-АренаСпорт
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