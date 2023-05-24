Лыжную базу хотят построить на Тимирязева — что там будет

Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает МАУДО «Спортивная школа "Центр зимних видов спорта"». В документах указано, что лыжную базу разместят на улице Тимирязева, 5, ее площадь составит не менее 1,5 тысячи квадратных метров. В составе лыжной базы планируется предусмотреть лыжехранилище, лыжную и лыжероллерную трассы, сауну, кафе, гараж под три снегохода, массажный и методический кабинеты, VIP-комнату и другое.