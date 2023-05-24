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Лыжную базу хотят построить на Тимирязева — что там будет

Вблизи базы разместят лыжероллерную трассу, а внутри — VIP-комнату

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В городе ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для строительства базы

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В Новосибирске ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для строительства лыжной базы в Заельцовском районе города. За выполнение работ готовы заплатить 6,9 миллиона рублей.

Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает МАУДО «Спортивная школа "Центр зимних видов спорта"». В документах указано, что лыжную базу разместят на улице Тимирязева, 5, ее площадь составит не менее 1,5 тысячи квадратных метров. В составе лыжной базы планируется предусмотреть лыжехранилище, лыжную и лыжероллерную трассы, сауну, кафе, гараж под три снегохода, массажный и методический кабинеты, VIP-комнату и другое.

— Комплекс лыжных трасс должен быть оснащен системами искусственного освещения и снегообразования. А также заградительными сетками в опасных зонах для исключения травмирования, — указано в документах.

Источником финансирования строительства станет бюджет Новосибирска. Выполнить работы по проектированию необходимо за шесть месяцев.

Отметим, на сайте «Центра зимних видов спорта» указано, что на улице Тимирязев, 5 уже находится лыжная база «Красное знамя». Здание спортивного объекта построили в 1978 году, к нему прилегает участок, на котором располагаются стадион, лыжные трассы и территория парковки.

В начале апреля на сайте Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области появилась информация о том, что в 2023 году в городе подготовят документацию для реконструкции лыжной базы «Красное знамя». В результате реализации проекта в Новосибирске появится двухэтажный комплекс с освещенной лыжероллерной трассой.

Кроме лыжной базы, на стадионе «Красное знамя» планируется построить «умную» спортивную площадку. В 2022 году за подготовку территории для строительства «умной» спортивной площадки подрядчику были готовы заплатить 24,7 миллиона рублей.

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