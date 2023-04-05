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Кричала: «Я богиня!» Паника в самолете и перепалка с инструктором — видеоистория о первом прыжке с парашютом

Если человек ведет себя неадекватно, инструктор может запретить прыгать

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В этом видео показываем историю первого прыжка Аллы. Женщина рассказывает, почему сначала не сумела прыгнуть

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Истории о первом прыжке с парашютом обычно похожи, но не в этот раз. Жительница Новосибирска Алла прошла курс обучения в авиационном центре ДОСААФ, приехала на аэродром, поднялась в самолете, но испугалась высоты и запаниковала. Через несколько секунд она передумала, но было уже поздно.

— Я увидела, что мне придется прыгать, и они все прыгают передо мной. Когда они уже летели, смотрела, что они прыгают в никуда, — вспоминает первую попытку Алла. — Я не хотела срывать всю операцию, весь этот полет. Я испугалась, решила, что нет, я прыгать не буду.

Через несколько секунд Алла передумала, но инструктор запретил прыжок. Всё происходящее в самолете удалось снять на видео корреспонденту НГС во время подготовки репортажа про инструктора Лакизу Нину Васильевну в 2021 году.

Прыжок с парашютом у Аллы всё же состоялся — уже через неделю, в день своего рождения она снова приехала на аэродром и прыгнула.

— Для меня это была такая перезагрузка. Я даже кричала: «Я богиня!» Было просто столько свободы, столько места. Это ясное небо, и я лечу, — поделилась эмоциями Алла. В этом видео она описывает все свои эмоции — посмотрите летний ролик и не бойтесь.

В конце прошлого года появилось видео прыжка с парашютом с крыши высотного жилого дома в Советском районе Новосибирска. Полет запечатлела камера домофона.

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