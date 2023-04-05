Кричала: «Я богиня!» Паника в самолете и перепалка с инструктором — видеоистория о первом прыжке с парашютом

— Я увидела, что мне придется прыгать, и они все прыгают передо мной. Когда они уже летели, смотрела, что они прыгают в никуда, — вспоминает первую попытку Алла. — Я не хотела срывать всю операцию, весь этот полет. Я испугалась, решила, что нет, я прыгать не буду.

