Экстремал прыгнул с парашютом с 25-этажного дома в Новосибирске

В сети появилось видео прыжка с парашютом с крыши высотного жилого дома в Советском районе Новосибирска. Судя по видеозаписи, трюк у экстремала удался.



На видео отмечено, что оно сделано 3 декабря 2022 года около 9 часов утра. Камера установлена в домофоне входной двери в подъезд дома № 8 по улице Иванова. В объективе внезапно появляется парашютист, спускающийся на большой скорости. Экстремал спланировал на прилегающую территорию, увернувшись от высоковольтных проводов.