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Экстремал прыгнул с парашютом с 25-этажного дома в Новосибирске

Полет запечатлела камера домофона

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Прыжок осложнили высоковольтные провода

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В сети появилось видео прыжка с парашютом с крыши высотного жилого дома в Советском районе Новосибирска. Судя по видеозаписи, трюк у экстремала удался.

На видео отмечено, что оно сделано 3 декабря 2022 года около 9 часов утра. Камера установлена в домофоне входной двери в подъезд дома № 8 по улице Иванова. В объективе внезапно появляется парашютист, спускающийся на большой скорости. Экстремал спланировал на прилегающую территорию, увернувшись от высоковольтных проводов.

В управляющей компании «Разъездная 12», которая обслуживает дом, журналисту НГС пояснили, что в настоящее время сотрудники разбираются в обстоятельствах инцидента: в частности, необходимо выяснить, каким образом парашютист проник на крышу дома.

— Возможно, он прыгнул с балкона. Если с крыши, то нужно проверить, как он туда попал и по необходимости закрыть проход. Но сейчас под конец года дел достаточно, — сообщила сотрудница компании по телефону.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что сообщений об инциденте в полицию не поступало.

В сентябре мужчина прыгнул с парашютом с высотки в Первомайском районе Новосибирска. Он приземлился за забором ЖК «Сокольники».

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