Экстремал прыгнул с парашютом с 25-этажного дома в Новосибирске

В сети появилось видео прыжка с парашютом с крыши высотного жилого дома в Советском районе Новосибирска. Судя по видеозаписи, трюк у экстремала удался.
На видео отмечено, что оно сделано 3 декабря 2022 года около 9 часов утра. Камера установлена в домофоне входной двери в подъезд дома
В управляющей компании «Разъездная 12», которая обслуживает дом, журналисту НГС пояснили, что в настоящее время сотрудники разбираются в обстоятельствах инцидента: в частности, необходимо выяснить, каким образом парашютист проник на крышу дома.
— Возможно, он прыгнул с балкона. Если с крыши, то нужно проверить, как он туда попал и по необходимости закрыть проход. Но сейчас под конец года дел достаточно, — сообщила сотрудница компании по телефону.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что сообщений об инциденте в полицию не поступало.
В сентябре мужчина прыгнул с парашютом с высотки в Первомайском районе Новосибирска. Он приземлился за забором ЖК «Сокольники».