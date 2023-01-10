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Играли на открытом стадионе: хоккеист отморозил нос во время матча в Новосибирске в -27 градусов

Встреча проходила на открытом стадионе

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Хоккеист был недоволен не только погодными условиями, но и качеством льда

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Нападающий Кирилл Попеляев — игрок красноярской хоккейной команды «Енисей» — отморозил нос во время игры в Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш».

Встреча проходила в понедельник, 9 января, в рамках чемпионата России по хоккею с мячом на открытом стадионе при сильном морозе и ветре. Вечером в Новосибирске, по разным данным, температура опустилась до -25... -27 градусов. Красноярские игроки остались недовольны и качеством льда.

— В таких погодных условиях очень тяжело играть. Во-первых, холодно, ветер. И лед очень плохой. Мы почти месяц тренировались у себя дома в идеальных условиях. Приехали, один день покатались. Вчера хорошая погода была, а сегодня прямо это… Доставали из себя внутренние резервы, чтобы выиграть эту игру, — сказал после матча нападающий Кирилл Попеляев, который отморозил нос.

Его краткое интервью было опубликовано в официальной группе команды.

После победы в Новосибирске «Енисей» поднялся на 6-ю строчку турнирной таблицы. А новосибирский «Сибсельмаш» идет на предпоследнем, 13-м месте.

7 января игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» устроили потасовку с соперниками во время матча.

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