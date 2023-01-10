Играли на открытом стадионе: хоккеист отморозил нос во время матча в Новосибирске в -27 градусов

Нападающий Кирилл Попеляев — игрок красноярской хоккейной команды «Енисей» — отморозил нос во время игры в Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш».
Встреча проходила в понедельник,
— В таких погодных условиях очень тяжело играть. Во-первых, холодно, ветер. И лед очень плохой. Мы почти месяц тренировались у себя дома в идеальных условиях. Приехали, один день покатались. Вчера хорошая погода была, а сегодня прямо это… Доставали из себя внутренние резервы, чтобы выиграть эту игру, — сказал после матча нападающий Кирилл Попеляев, который отморозил нос.
Его краткое интервью было опубликовано в официальной группе команды.
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