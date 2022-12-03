Кто станет чемпионом? Календарь игр на вылет ЧМ-2022 в Катаре

Всего четыре года назад Чемпионат мира по футболу принимала Россия. Тот ЧМ стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес ФИФА больше 3,5 миллиарда чистого дохода. Но самое главное — то, что в Россию из разных стран съехались миллионы футбольных фанатов и в городах, которые принимали ЧМ, на месяц воцарилась атмосфера невиданного счастья. Аргентинцы, бразильцы, англичане, перуанцы, немцы и многие-многие другие шутили, веселились, пытались учить русский язык и отчаянно болели за сборные своих стран. А вместе с ними болели и мы. В этом небольшом видео мы решили передать атмосферу того времени и напомнить, как прошел российский чемпионат мира по футболу.