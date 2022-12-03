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ЧМ-2022 в КатареОбзор

Кто станет чемпионом? Календарь игр на вылет ЧМ-2022 в Катаре

16 команд будут выяснять, кто достоин получить Кубок мира

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Аргентина выбила себе путевку в плей-офф, несмотря на сенсационное поражение от Саудовской Аравии в начале чемпионата

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В Катаре завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. 3 декабря стартуют первые матчи 1/8 финала, всего же в плей-офф пробились 16 команд: это сборные Нидерландов, США, Аргентины, Австралии, Франции, Польши, Англии, Сенегала, Бразилии, Португалии, Южной Кореи, Японии, Хорватии, Марокко, Испании и Швейцарии.

Транслировать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга). Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, матч за третье место — 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл». Финальная игра состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

Ниже — полный календарь всех матчей плей-офф, время начала каждой игры московское.

1/8 финала

  • 3 декабря, 18:00 (Нидерланды — США)
  • 3 декабря, 22:00 (Аргентина — Австралия)
  • 4 декабря, 18:00 (Франция — Польша)
  • 4 декабря, 22:00 (Англия — Сенегал)
  • 5 декабря, 18:00 (Япония — Хорватия)
  • 5 декабря, 22:00 (Бразилия — Южная Корея)
  • 6 декабря, 18:00 (Марокко — Испания)
  • 6 декабря, 22:00 (Португалия — Швейцария)

1/4 финала

  • 9 декабря, 18:00 (Победитель пары Япония — Хорватия / Победитель пары Бразилия — Южная Корея)
  • 9 декабря, 22:00 (Победитель пары Нидерланды — США / Победитель пары Аргентина — Австралия)
  • 10 декабря, 18:00 (Победитель пары Марокко — Испания / Португалия — Швейцария)
  • 10 декабря, 22:00 (Победитель пары Франция — Польша / Победитель пары Англия — Сенегал)

Полуфиналы

  • 13 декабря, 22:00
  • 14 декабря, 22:00

Матч за третье место

  • 17 декабря, 18:00

Финал

  • 18 декабря, 18:00

Всего четыре года назад Чемпионат мира по футболу принимала Россия. Тот ЧМ стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес ФИФА больше 3,5 миллиарда чистого дохода. Но самое главное — то, что в Россию из разных стран съехались миллионы футбольных фанатов и в городах, которые принимали ЧМ, на месяц воцарилась атмосфера невиданного счастья. Аргентинцы, бразильцы, англичане, перуанцы, немцы и многие-многие другие шутили, веселились, пытались учить русский язык и отчаянно болели за сборные своих стран. А вместе с ними болели и мы. В этом небольшом видео мы решили передать атмосферу того времени и напомнить, как прошел российский чемпионат мира по футболу.

КатарКалендарь болельщикаПлей-оффЧемпионат мира по футболуНациональные сборныеЧМ-2022
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