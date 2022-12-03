Кто станет чемпионом? Календарь игр на вылет ЧМ-2022 в Катаре

В Катаре завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. 3 декабря стартуют первые матчи 1/8 финала, всего же в плей-офф пробились 16 команд: это сборные Нидерландов, США, Аргентины, Австралии, Франции, Польши, Англии, Сенегала, Бразилии, Португалии, Южной Кореи, Японии, Хорватии, Марокко, Испании и Швейцарии.
Транслировать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга). Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, матч за третье место — 17 декабря на стадионе «Халифа Интернейшнл». Финальная игра состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.
Ниже — полный календарь всех матчей плей-офф, время начала каждой игры московское.
1/8 финала
- 3 декабря, 18:00 (Нидерланды — США)
- 3 декабря, 22:00 (Аргентина — Австралия)
- 4 декабря, 18:00 (Франция — Польша)
- 4 декабря, 22:00 (Англия — Сенегал)
- 5 декабря, 18:00 (Япония — Хорватия)
- 5 декабря, 22:00 (Бразилия — Южная Корея)
- 6 декабря, 18:00 (Марокко — Испания)
- 6 декабря, 22:00 (Португалия — Швейцария)
1/4 финала
- 9 декабря, 18:00 (Победитель пары Япония — Хорватия / Победитель пары Бразилия — Южная Корея)
- 9 декабря, 22:00 (Победитель пары Нидерланды — США / Победитель пары Аргентина — Австралия)
- 10 декабря, 18:00 (Победитель пары Марокко — Испания / Португалия — Швейцария)
- 10 декабря, 22:00 (Победитель пары Франция — Польша / Победитель пары Англия — Сенегал)
Полуфиналы
- 13 декабря, 22:00
- 14 декабря, 22:00
Матч за третье место
- 17 декабря, 18:00
Финал
- 18 декабря, 18:00
Всего четыре года назад Чемпионат мира по футболу принимала Россия. Тот ЧМ стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес ФИФА больше 3,5 миллиарда чистого дохода. Но самое главное — то, что в Россию из разных стран съехались миллионы футбольных фанатов и в городах, которые принимали ЧМ, на месяц воцарилась атмосфера невиданного счастья. Аргентинцы, бразильцы, англичане, перуанцы, немцы и многие-многие другие шутили, веселились, пытались учить русский язык и отчаянно болели за сборные своих стран. А вместе с ними болели и мы. В этом небольшом видео мы решили передать атмосферу того времени и напомнить, как прошел российский чемпионат мира по футболу.