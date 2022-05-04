Камеры для распознавания лиц установили на стадионе «Спартак» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Спартак» к футбольному сезону модернизовали техническое оснащение и установили камеры для распознавания лиц.

Как сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинг», на стадионе заменили зрительские кресла на западной трибуне и выполнили частичный ремонт деревянных конструкций под креслами на северной и восточной трибунах. Нововведения позволили добавить новые места для техперсонала.



Как передают в пресс-службе слова генерального директора ОАО «Стадион "Спартак"» Михаила Федотова, специалисты усовершенствовали систему видеонаблюдения. На территории стадиона установили дополнительно 12 видеокамер высокого разрешения, которые распознают лица посетителей.