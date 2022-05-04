Камеры для распознавания лиц установили на стадионе «Спартак» в Новосибирске
На территории появились 12 дополнительных видеокамер
В Новосибирске на стадионе «Спартак» к футбольному сезону модернизовали техническое оснащение и установили камеры для распознавания лиц.
Как сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинг», на стадионе заменили зрительские кресла на западной трибуне и выполнили частичный ремонт деревянных конструкций под креслами на северной и восточной трибунах. Нововведения позволили добавить новые места для техперсонала.
Как передают в пресс-службе слова генерального директора ОАО «Стадион "Спартак"» Михаила Федотова, специалисты усовершенствовали систему видеонаблюдения. На территории стадиона установили дополнительно 12 видеокамер высокого разрешения, которые распознают лица посетителей.
— Тем самым акционерное общество завершает создание централизованной системы управления доступом (СКУД) на стадион для обеспечения общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности объектов, — сообщили в пресс-службе РАТМ. На это было потрачено 2 миллиона рублей.
Летом 2021 года на новый газон потратили 20 миллионов рублей. В июле стадион будет проходить через процедуру сертификации, чтобы подтвердить свою категорию.
Акциями ОАО «Стадион "Спартак"» владеют ЗАО «РАТМ-Холдинг» (на 56,34%) и город Новосибирск в лице Департамента земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска (43%). На конец 2021 года выручка компании составила 82,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,1 миллиона рублей.
Ранее стадион «Спартак» был домашней ареной для ФК «Сибирь». В 2020 году Арбитражный суд Новосибирской области признал клуб банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. В суд на банкротство клуба подали владельцы стадиона «Спартак».