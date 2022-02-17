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Паша, топи! Дебют Кулижникова и еще три финала Олимпиады 18 февраля

Рассказываем, за кого болеть в главных стартах дня

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Российские конькобежцы постараются завоевать медаль на 1000 метров

Российские конькобежцы постараются завоевать медаль на 1000 метров

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Последние биатлонные гонки этой Олимпиады случатся завтра, не пропустите их и остальные финалы с участием наших спортсменов. О решающих стартах дня мы рассказываем в традиционном обзоре.

Ски-кросс


08:45 — посев
10:10 — финал, время московское

«Матч! Арена»

В ски-кроссе лыжники спускаются по склону со множеством трамплинов. Побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту. Все трое наших спортсменов долго ждали своей очереди стартовать, они не участвовали в других дисциплинах. Фристайлист Сергей Ридзик возвращается на олимпийскую трассу после бронзовой медали Игр в Пхёнчхане. Тогда он выиграл сенсационно. Теперь Сергей более опытный. В этом году он уже побеждал на этапе Кубка мира, и соперники готовятся к борьбе против него. Еще двое российских спортсменов — Игорь Омелин и Кирилл Сысоев — пока лаврами не увенчаны. Действующий олимпийский чемпион канадец Брэнди Леман тоже в строю, и он опасен.

Биатлон


Масс-старт, 12,5 км
Женщины
10:00, время московское

«Первый канал»

После серебра в эстафете российские девушки наверняка на подъеме и с легким сердцем могут стартовать в заключительной олимпийской гонке. Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич пробегут 12,5 километра. Резцова в этом сезоне уже была на пьедестале после масс-старта на этапе Кубка мира и занимала четвертое место. Схватка с полным контактом, какой и является масс-старт, когда все стартуют одновременно и бегут плечом к плечу, очень подходит взрывному характеру Кристины. Нигматуллина и Казакевич не специализируются на масс-старте, но они заслужили право стартовать в этой гонке.

Масс-старт, 15 км

Мужчины

12:00, время московское
«Россия 1»

Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов — наша тройка титулованных бойцов. Сможет ли Латыпов восстановиться после провального выстрела в эстафете? На главных стартах Латыпову пока не удавалось подняться высоко в масс-старте, как и Максиму Цветкову. Также и Логинов еще не поднимался на пьедестал Олимпиады или чемпионата мира в масс-старте. Фавориты здесь — французы Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе и норвежец Тарьей Бё, которые идут в тройке лидеров.

Конькобежный спорт


1000 м
Мужчины
11:30, время московское

«Матч! Арена»

Шанс для обладателя мирового рекорда Павла Кулижникова. Талантливый спортсмен остается без олимпийской награды, но вот он наконец-то допущен на старт главного турнира. Вторым представителем России станет Виктор Муштаков, который занял 9-е место в забеге на 500 метров.

Хоккей

Полуфинал
Мужчины
16:10, время московское
«Россия 1»

В полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде встретятся сборные России и Швеции. Победитель отправится в финал сражаться за золотые медали, а проигравшему придется довольствоваться битвой за бронзу. Сумеет ли наша сборная сделать еще один шаг к защите титула олимпийских чемпионов?

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Главной драмой Олимпиады сегодня стал финал произвольной программы с выступлением российских фигуристок. Камила Валиева осталась без медали и расплакалась после проката. Не желала мириться с серебряной наградой и Александра Трусова, которая первой в истории исполнила 5 четверных прыжков за одну программу, но всё равно уступила Анне Щербаковой.

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