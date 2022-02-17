Паша, топи! Дебют Кулижникова и еще три финала Олимпиады 18 февраля

Последние биатлонные гонки этой Олимпиады случатся завтра, не пропустите их и остальные финалы с участием наших спортсменов. О решающих стартах дня мы рассказываем в традиционном обзоре.



Ски-кросс

08:45 — посев

10:10 — финал, время московское



«Матч! Арена»

В ски-кроссе лыжники спускаются по склону со множеством трамплинов. Побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту. Все трое наших спортсменов долго ждали своей очереди стартовать, они не участвовали в других дисциплинах. Фристайлист Сергей Ридзик возвращается на олимпийскую трассу после бронзовой медали Игр в Пхёнчхане. Тогда он выиграл сенсационно. Теперь Сергей более опытный. В этом году он уже побеждал на этапе Кубка мира, и соперники готовятся к борьбе против него. Еще двое российских спортсменов — Игорь Омелин и Кирилл Сысоев — пока лаврами не увенчаны. Действующий олимпийский чемпион канадец Брэнди Леман тоже в строю, и он опасен.

