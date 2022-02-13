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Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли действующих победителей Лиги чемпионов «Закса»

Игра завершилась со счетом 3:1

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В прошлом году польская «Закса» удостоилась звания лучшей команды Европы

В прошлом году польская «Закса» удостоилась звания лучшей команды Европы

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Волейболисты клуба «Локомотив» из Новосибирска на выезде нанесли поражение польской команде «Закса Кендзежин-Козле» в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Изначально команды должны были состязаться 26 января в Польше, но встречу отложили: в составе польской команды выявили случаи заражения коронавирусом.

Новосибирцы с первых розыгрышей продемонстрировали уверенную игру и взяли верх над поляками уже в первой партии. Во втором сете поляки оказывали ощутимое сопротивление, но всё же «Локомотив» продолжил напор и победил действующих обладателей трофея Лиги чемпионов в четырех партиях, сообщает официальный сайт команды.

— Самым ценным игроком матча стал диагональный «Локомотива» Дражен Лубурич — в его активе 18 очков (из них 4 эйса). Следом идет доигровщик Сергей Савин, на его счету 17 очков. Блокирующий Ильяс Куркаев набрал 13 очков, 12 у доигровщика Джона Гордона Перрина, — добавили на официальном сайте «Локомотива».

В матче «Локомотив» набрал 6 очков и сейчас занимает 3-е место в группе С. Далее новосибирская команда сразится с «Марибором».

«Закса» (Польша, Кендзежин-Козле) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 1:3 (18:25, 25:23, 17:25, 20:25).

В декабре в Новосибирске прошла встреча новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и польской «Заксы» в рамках Лиги чемпионов. Увы, тогда сибиряки уступили соперникам.

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