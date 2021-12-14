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ВК «Локомотив» проиграл польской «Заксе» в матче Лиги чемпионов — 17 кадров, как это было

Сейчас сибиряки занимают последнее место в группе

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ВК «Локомотив» является чемпионом России (2019/20), обладателем Кубка России (2010, 2011), победителем Лиги чемпионов (2012/13)

ВК «Локомотив» является чемпионом России (2019/20), обладателем Кубка России (2010, 2011), победителем Лиги чемпионов (2012/13)

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Сегодня вечером в Новосибирске прошла встреча новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и польской «Заксы» в рамках Лиги чемпионов. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:3. Сибиряки на данный момент занимают последнее место в группе С.

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В этом сезоне сибиряки попали в группу C — вместе с итальянской «Лубе Чивитанове», действующим победителем «Заксе» из польского Кендзежин-Козле и словенским «Марибором».

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В прошлом году новосибирцы заняли второе место в группе и покинули турнир

В прошлом году новосибирцы заняли второе место в группе и покинули турнир

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Год назад новосибирский «Локомотив» переехал в новую «Локомотив-Арену». Участие в турнире этого сезона стало возможно благодаря выигранной бронзе в прошлом турнире.

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До встречи с поляками «Локомотив» провел игру с итальянцами, которым уступил в трех сетах.

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В первом сете «Закса» полностью переиграла «Локомотив». В ходе игры тайм-ауты и двойные замены позволили россиянам сократить разрыв до 3 очков. Но в итоге «Закса» одержала победу со счетом 19:25.

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После перерыва сибиряки проявили рвение, взяв реванш (5:3, 7:4, 9:6). Но затем поляки снова взяли верх (13:11). И всё же «Локомотив» закрыл второй сет с преимуществом (25:21).

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Третью партию «Локомотив» «Заксе» проиграл (24:26). Свою роль также сыграло решение арбитра.

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В четвертой партии «Закса» долго вела с преимуществом в шесть очков. Затем поляки забили еще дважды. Итог партии — 25:23.

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За эту игру сибиряки заработали 0 очков и пока занимают последнее место в своей группе.

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По итогам встречи с «Локомотивом» «Закса» продолжает лидировать в группе C.

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«Локомотив» потерпел второе подряд поражение на старте турнира.

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Следующую встречу «Локомотив» в рамках Лиги чемпионов проведет 11 января дома. Соперником станет словенский «Марибор».

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По правилам турнира, в плей-офф выходят победители пяти групп и три команды со вторых мест с лучшими показателями.

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В августе на Михайловской набережной запустили часы с обратным отсчетом до начала чемпионата мира по волейболу. Он пройдет в 2022 году.

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ВК «Локомотив»волейбол
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