ВК «Локомотив» проиграл польской «Заксе» в матче Лиги чемпионов — 17 кадров, как это было

Сегодня вечером в Новосибирске прошла встреча новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и польской «Заксы» в рамках Лиги чемпионов. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:3. Сибиряки на данный момент занимают последнее место в группе С.
В этом сезоне сибиряки попали в группу C — вместе с итальянской «Лубе Чивитанове», действующим победителем «Заксе» из польского Кендзежин-Козле и словенским «Марибором».
Год назад новосибирский «Локомотив» переехал в новую «Локомотив-Арену». Участие в турнире этого сезона стало возможно благодаря выигранной бронзе в прошлом турнире.
До встречи с поляками «Локомотив» провел игру с итальянцами, которым уступил в трех сетах.
В первом сете «Закса» полностью переиграла «Локомотив». В ходе игры тайм-ауты и двойные замены позволили россиянам сократить разрыв до 3 очков. Но в итоге «Закса» одержала победу со счетом 19:25.
После перерыва сибиряки проявили рвение, взяв реванш (5:3, 7:4, 9:6). Но затем поляки снова взяли верх (13:11). И всё же «Локомотив» закрыл второй сет с преимуществом (25:21).
Третью партию «Локомотив» «Заксе» проиграл (24:26). Свою роль также сыграло решение арбитра.
В четвертой партии «Закса» долго вела с преимуществом в шесть очков. Затем поляки забили еще дважды. Итог партии — 25:23.
За эту игру сибиряки заработали 0 очков и пока занимают последнее место в своей группе.
По итогам встречи с «Локомотивом» «Закса» продолжает лидировать в группе C.
«Локомотив» потерпел второе подряд поражение на старте турнира.
Следующую встречу «Локомотив» в рамках Лиги чемпионов проведет 11 января дома. Соперником станет словенский «Марибор».
По правилам турнира, в плей-офф выходят победители пяти групп и три команды со вторых мест с лучшими показателями.
В августе на Михайловской набережной запустили часы с обратным отсчетом до начала чемпионата мира по волейболу. Он пройдет в 2022 году.