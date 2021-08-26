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На Михайловской набережной запустили часы с обратным отсчетом до начала чемпионата мира по волейболу

Он пройдет в следующем году

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Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны

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На Михайловской набережной дали обратный отсчет до начала чемпионата мира по волейболу FIVB-2022.

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны. Помимо Новосибирска в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ярославль и Калининград.

Команды-участницы чемпионата будут определены в Москве 30 сентября 2021 года.

В эту пятницу, 26 августа, также проходит акция «Самый длинный волейбольный матч»: по очереди в каждом из перечисленных выше городов будет проводиться любительский матч продолжительностью 1 час. В результате получится самый продолжительный матч, сыгранный в разных частях страны — от Красноярска до Москвы. В Новосибирске в матче примут участие 28 волейболистов-любителей.

Региональный центр волейбола «Локомотив» в Новосибирске открыли в сентябре 2020 года. Именно в нём пройдут состязания чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB в 2022 году. Мы побывали внутри центра и посмотрели, как выглядит изнутри здание на Ипподромской.

В этом году российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.

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волейболчемпионат мира по волейболу
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