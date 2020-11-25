Умер Диего Марадона

Скончался Диего Марадона, сообщают аргентинские СМИ. Легендарному футболисту было 60 лет. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перенес остановку сердца.
«Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, но спасти его не удалось», - пишет газета Clarin.
В начале ноября Марадона уже попадал в больницу, с кровоизлиянием в мозг. 11 ноября его выписали.
Адвокат Марадоны подтвердил, что причиной смерти стал сердечный приступ.