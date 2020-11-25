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Умер Диего Марадона

Легендарному аргентинскому футболисту было 60 лет

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Скончался Диего Марадона, сообщают аргентинские СМИ. Легендарному футболисту было 60 лет. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перенес остановку сердца.

«Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, но спасти его не удалось», - пишет газета Clarin.

В начале ноября Марадона уже попадал в больницу, с кровоизлиянием в мозг. 11 ноября его выписали.

Адвокат Марадоны подтвердил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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