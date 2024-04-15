В Черном море нашли новый микроорганизм с фантастическими свойствами. Ученые дали ему имя братьев Стругацких

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске назвали в честь братьев Стругацких микроорганизм, найденный в Черном море.
Пресс-секретарь учреждения рассказал НГС, что такое название обусловлено по-настоящему фантастическими свойствами организма.
— Как сказали наши ученые, у этого микроорганизма есть очень необычное, нетипичное свойство, связанное с темой размножения. Вот у них такая ассоциация родилась — что это необычное, а значит, что-то фантастическое. Видимо, братья Стругацкие оказались теми фантастами, которые пришли первыми в голову. — делится сотрудник.
На сайт института сообщается, что микроорганизм обнаружили при изучении выловленных из моря беспозвоночных. Ранее неизвестный науке микроорганизм получил название Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Находка относится к протистам — это группа одноклеточных или колониальных эукариотических, то есть живых организмов с ядром.
Научный сотрудник института, кандидат биологических наук Алексей Дорошков отметил следующее:
— Хотя формально [протист Стругацких] одноклеточный, образует агрегаты, его «клетка» на некоторых стадиях содержит большое количество ядер. Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей, — объяснил специалист.
Из протиста можно получить природный антиоксидант сквален, который используется в производстве средств личной гигиены и ряда медицинских препаратов.
По словам Дорошкова, после того, как были предварительно изучены ферменты протиста, можно полагать о его пользе. В частности, о том, что он может быть использован для выработки различных жирных кислот, востребованных в медицинской и косметологической промышленности — для производства вакцин, противораковых препаратов.
Помимо этого, исследователи хотят оценить возможность использования микроорганизма, как платформы для генетического дизайна других полезных веществ — к примеру, белков, сказано в сообщении.
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