В Черном море нашли новый микроорганизм с фантастическими свойствами. Ученые дали ему имя братьев Стругацких

— Как сказали наши ученые, у этого микроорганизма есть очень необычное, нетипичное свойство, связанное с темой размножения. Вот у них такая ассоциация родилась — что это необычное, а значит, что-то фантастическое. Видимо, братья Стругацкие оказались теми фантастами, которые пришли первыми в голову. — делится сотрудник.

