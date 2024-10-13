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Религия Покров Пресвятой Богородицы: как по одному дню определить, какой будет зима — народные приметы

Покров Пресвятой Богородицы: как по одному дню определить, какой будет зима — народные приметы

Собрали главные поверья

534
1 комментарий

В середине октября, 14 числа, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день люди шли на всенощные бдения, молились за своих любимых или ставили свечу, чтобы поскорее выйти замуж. При этом день связан со множеством примет о погоде, с помощью которых определяли, какой же будет зима.

В видео выше кратко рассказываем о главных поверьях.

Считалось, что какая погода будет на Покров, такими будут и три месяца зимы. По направлению ветра также предугадывали, что ждет в ближайшее время. Например, если дует с востока или запада — впереди суровая зима, с юга — теплая, а с севера — снежная. Обращали внимание и на птиц. Журавли улетели до 14 октября, значит, зимой будет холодно, после Покрова — тепло. Если снега в этот день нет, то до декабря он и не выпадет.

День также был и связан с разными запретами. Например, нельзя было ругаться, сквернословить, пить спиртное и объедаться, как и во многие другие православные праздники. Однако, помимо этого, люди считали, что не стоит в Покров отказывать в гостеприимстве. Иначе можно было на всю жизнь остаться одиноким. А еще не советовали занимать деньги или давать в долг, чтобы весь следующий год не прожить в нищете.

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Комментарии
1
эника
33 минуты
сквернословить низя? сасем? а как новости почитать? ну ладна не буду
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