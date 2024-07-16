Что будет, если на День крещения Руси увидеть падающую звезду: традиции и приметы праздника

Точная дата крещения Руси неизвестна. За основу взят день памяти князя Владимира, который отмечают 28 июля Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











День крещения Руси — один из самых главных праздников в православном календаре. Широко отмечать эту дату стали относительно недавно, хотя само крещение началось еще в 988 году. Религию приняли не все и не сразу. У крещения Руси вобще довольно интересная история. Рассказываем о ней, а также о традициях праздника, как правильно его отмечать и о приметах, которые существуют в этот день.

Когда день крещения Руси в 2024 году

Крещение Руси ежегодно отмечают 28 июля. В 2024 году эта дата выпадает на воскресенье. При этом точная дата самого факта крещения ни в каких источниках не сохранилась, а 28 июля — День памяти святого равноапостольного князя Владимира, который и начал приводить страну к единой религии. А 988 год — это год первого массового крещения по его приказу.

История крещения Руси

Князь Владимир практически до 30 лет был ярым язычником. Но потом задумался об объединении земель, а для этого нужна была единая религия. Согласно «Повести временных лет», в 986 году князь решил провести «испытание вер». Для этого он пригласил представителей разных религий, чтобы они подробно рассказали о своей вере. В каждой религии оказались нюансы, которые не устраивали князя: большое количество обрядов и концентрация на деньгах у иудеев, обет безбрачия у католиков, тотальный отказ от вина в исламе. В итоге заинтересовать Владимира получилось у прибывшего из Царьграда византийского священника. Вера в единого бога, пышные обряды, пост без жесткого запрета на еду и питье в течение дня — всё это так впечатлило придирчивого князя, что он сначала сам принял православие, а потом пошел и Русь крестить.

После этого Владимир первым делом приказал разгромить языческие капища, а в 988 году при впадении реки Почайны в Днепр произошло массовое крещение. Но путь обращения страны в новую религию легким не был. То тут, то там появлялись несогласные. Ростов, к примеру, был крещен лишь к концу XI века, а муромские язычники противодействовали новой вере вплоть до XII столетия.

Кстати, то, что Владимир принял религию, которую презентовал византийский священник, было еще и стратегическим ходом. В конце Х века Византия была одной из самых могущественных мировых держав, и принятие христианства было выгодно князю с политической точки зрения. После крещения Владимир женился на византийской царевне Анне, да и в целом новая вера дала толчок к развитию Руси.

За несколько столетий православие укоренилось в сознании россиян. До революции 1917 года христианство было государственной религией. Потом свергнувшие царя большевики стали распространять атеизм, но во время перестройки произошла переоценка ценностей, и россияне получили возможность свободно исповедовать свою веру. В стране начали восстанавливать и строить новые церкви, мечети, храмы других конфессий. По данным ВЦИОМ на 2024 год, 66% населения нашей страны считают себя православными христианами.

А в 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента России, подписал указ, согласно которому День крещения Руси стал государственным праздником.

Что нужно делать в День крещения Руси

28 июля считается благоприятным днем для избавления от плохих привычек и заключения брака — есть поверье, что они будут особенно крепкими и счастливыми.



Издавна сложилась и другая традиция — распахивать настежь окна в день крещения Руси. Считалось, что солнечные лучи в такой светлый праздник обладают особой, целебной силой. Также рекомендуется заниматься легкой, несложной работой по дому — например, декором помещения.

Особое внимание в День крещения Руси обращали на сны. Часто они оказывались вещими. Мудрые люди советовали запомнить сновидение до мельчайших деталей, чтобы потом с его помощью преодолеть жизненные трудности.

А еще в день крещения Руси можно загадать самое заветное желание — оно обязательно должно сбыться. Правда, есть одно условие: просить нужно исключительно для себя.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Что нельзя делать в День крещения Руси

Как и во всякий церковный праздник, у наших предков сложился и свод запретов. 28 июля нельзя отказывать в помощи, унывать, ругаться, сквернословить и обижаться, а также грешить или чрезмерно предаваться мирским радостям — злоупотреблять спиртным, много есть.



В старину повелось, что в день крещения Руси нельзя начинать новые дела: они не приведут к успеху. По этой же причине не собирали урожай и не выходили на покос. К тому же считается, что если заниматься 28 июля полевыми работами, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в ближайшее время.

Женщинам 28 июля запрещали тяжелую работу по дому (опасались, что это негативно скажется на здоровье), а детям — оставаться на улице одним (чтобы их никто не сглазил).

Нельзя было и смотреть в ночное небо, чтобы ненароком не увидеть падающую звезду. Она могла принести несчастье.

Народные приметы на 28 июля

В День крещения Руси было принято наблюдать за природой. Если с самого утра льет сильный дождь, то день будет теплым и солнечным. А если ветер в течение дня меняет направление, то и погода сменится: солнечная — на дождливую, а жара — на прохладу, и наоборот.

Вечерний туман указывал на то, что на следующий день похолодает и пройдет дождь.



Наблюдали за листьями на деревьях. Если в лесах начала желтеть липа, то осень в этом году будет поздняя и затяжная. А если пожелтели остальные лиственные деревья, то осень начнется рано.