НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

сев.

 744мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

СРОЧНО

Четвертый мост с высоты — видео

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Религия обзор Петров день в 2024 году: дата, приметы и что нельзя делать в праздник Петра и Павла

Петров день в 2024 году: дата, приметы и что нельзя делать в праздник Петра и Павла

Этот день посвящен одним из первых последователей Иисуса

971
2 комментария
В православном календаре очень много важных дат. Одна из них связана с апостолами Петром и Павлом. Рассказываем, кто это такие

Не успели мы отметить День Петра и Февронии, как на носу у нас появился новый православный праздник — Петров день. Это народное название праздника, посвященного двум первоверховным апостолам — Петру и Павлу. Именно они считаются образцами для подражания и примером несокрушимой веры, поэтому этот день имеет большую важность для христиан.

История Дня Петра и Павла

Петров день в православной традиции относят к великим недвунадесятым праздникам. Сами апостолы Петр и Павел являлись одними из первых последователей Иисуса и распространяли его учение в разных уголках мира. Путешествуя, они основали множество церквей и привлекли к христианству большое количество народа. Вот только в конечном итоге их казнили в Риме.

Когда Петров день в 2024 году

Считается, что апостолов Петра и Павла казнили 29 июня по юлианскому летоисчислению. По григорианскому календарю эта дата соответствует 12 июля. В этот день Петров день всегда и отмечают. Сразу после Апостольского или Петровского поста. И 2024 год — не исключение.

Традиции празднования

На Руси эта дата была связана с окончанием купальских гуляний, то есть — завершением празднования летнего солнцестояния. Оттуда и пошла старинная поговорка — «Петр и Павел час убавил». Считалось, что именно этот день соответствует полному расцвету природы.

Чего нельзя делать в День Петра и Павла:

  • церкви не проводят венчания в связи с постом;

  • рекомендуют воздержаться от физического труда;

  • не принято ругаться и сквернословить.

Не менее важно учитывать, что в 2024 году Петров день выпадает на пятницу, то есть это последний день поста, и вкушать животную пищу будет можно только в субботу. В связи с праздником разрешается рыба, растительное масло и вино. Также верующим рекомендуют посетить церковь.

Приметы на Петров день

День Петра и Павла в народе связывали со множеством примет и поверий. Но в первую очередь они показывали, каких изменений стоит ожидать от природы и животного мира. Самые распространенные из них:

  • ясное небо на Петров день говорит, что весь год будет хорошим;

  • утренняя роса говорит, что весь день будет сухо, а ее отсутствие — о дожде;

  • если в Петров день нет осадков, то и на Ильин день (2 августа) их не будет;

  • холодная погода в Петров день говорит о том, что год предстоит голодный;

  • желтая листва на березах говорит, что листопад будет ранним;

  • пение соловья после Петрова дня указывает на похолодание еще в октябре;

  • если кукушки неделю после Петрова дня кукуют, то зима наступит поздно.

Также в народе считается, что купание в природных источниках на Петров день позволяет смыть все грехи, а для благополучной и здоровой жизни рекомендуют умыться водой из трех родников. Насколько эти приметы правдивы — судить сложно, но на них всё так же ориентируются в народе.

ПО ТЕМЕ
Праздники Православие Православные праздники Приметы Традиции Религия Христианство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Smykson
9 июля 2024, 06:32
"...ясное небо на Петров день говорит, что весь год будет хорошим..." - а ничего, что полгода уже прошло?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,41

Элен,38

Deva,34

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление