Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году: значение праздника и как он связан с днем Ивана Купалы

На рождество Иоанна Предтечи принято посещать службы в храмах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











7 июля православные верующие отмечают рождество Иоанна Предтечи. В этот же день, по языческой традиции, также проходит празднования Дня Ивана Купалы. Рассказываем о значении и традициях даты.

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча, которого также называют Крестителем — один из самых почитаемых христианских святых. Он родился в семье священника Захарии и его жены Елисаветы за полгода до рождения Иисуса Христа. Семья долгое время была бездетной, но однажды в храме Захарии явился архангел Гавриил, который сказал, что вскоре Елисавета, считавшаяся бесплодной, родит сына. Он же возвестил отца Иоанна о том, что на его сына возложена великая миссия.



Иоанн Креститель был одним из пророков, предсказавших пришествие Мессии. Как пишет журнал «Фома», прежде, чем начать проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне. Пророк готовился к своему служению постом и молитвой. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, господь велел ему вернуться из пустыни и проповедовать пришествие Христа.



Тогда Иоанн Креститель пришел на реку Иордан, где традиционно совершали ритуальные омовения, и стал говорить людям о покаянии и крещении, стал крестить людей в воде этой реки. И однажды на берег пришел сам Иисус Христос, и попросил Иоанна крестить его.



— Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!», — так описано крещение в Евангелии от Луки.



Традиции праздника Рождества Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи — не переходящая дата. Накануне в храмах служат всенощное бдение. 7 июля совершается утреня и литургия.



Празднование дня Ивана Купалы, в который принято прыгать через костер, купаться, плести венки и собирать целебные травы — языческая традиция. Изначально празднование было приурочено ко дню летнего солнцестояния. Православная церковь с осуждением относится к языческим традициям этого дня, в том числе к гаданиям.



Традиции на Ивана Купалу

Объясняется второе имя просто: в переводе с греческого «креститель» (βαπτιστής) переводится как «купатель, погружатель в воду».



Есть у названия этого праздника и другая теория происхождения, о которой историки спорят до сих пор. Некоторые специалисты говорят, что язычники-славяне давным-давно поклонялись божеству плодородия Купале, которая покровительствовала природе, и считали, что в самый разгар лета божество нужно как следует задобрить, чтобы надеяться на щедрый урожай по осени. Еще одна сторона, пытающаяся восстановить историческую справедливость, заявляет, что никакой Купалы у язычников отродясь не бывало, а появилась она у восточных славян уже после того, как праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя.



Обряд с прыжками через костер появился из-за того, что люди считали, будто огонь очищает организм и буквально выжигает все болезни. Кроме того, популярно было поверье о том, что тому, кто прыгнет через костер выше всех, целый год будет сопутствовать удача.



Девушки на Ивана Купалу традиционно гадали на суженого. Они плели венки и пускали их по воде. Если венок уплывал далеко, ждали сватов на пороге, а если тонул, считалось, что в девках сидеть еще год придется.



Старшее поколение собирало целебные травы, особенно иван-да-марью. Считалось, что если ее найти, то будешь здоровым и сильным, и ни одна болячка к тебе не прилипнет. А еще все повсеместно искали магический цветок папоротника — считалось, что он распускается лишь одну ночь в году — на Ивана Купалу. И тому, кто его найдет, цветок должен был принести вечную славу, признание, богатство и здоровье. В некоторых регионах обязательно ходили в баню — чтобы очиститься.



Также на Ивана Купалу загадывали желания и верили, что они сбудутся. Для этого на деревьях завязывали ленточки, причем сделать это надо было на восходе солнца. Желание должно было быть светлым и позитивным, а ленточки выбирали любимого цвета.

А наутро на Руси было принято собирать с утра росу и умываться ей. Наши предки верили, что это поможет сохранить красоту и здоровье.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Как прыжки через костер считаются главным ритуалом Ивана Купалы, так и купание в реках, озерах и прочих водоемах — главный запрет в этот праздник. Не то чтобы это предвещает большие несчастья, просто в старину крайне верили в существование водяных и русалок, которые на Ивана Купалу оказывались наиболее активными и могли в два счета утащить любого на дно. Проверять это поверье никто на себе не стал, но к голосам предков прислушивались.



Еще одно правило запрещает в одиночку гулять по лесам и по незнакомой местности в целом. Появилось оно из-за того, что люди опасались злых духов, которые могли навредить.



Проводить этот день дома в одиночестве тоже порицалось. На Ивана Купалу даже отъявленным домоседам нужно было выйти на улицу и принимать участие в массовых мероприятиях. Также желательно было навестить близких или пригласить гостей. Иван Купала был временем для радости и объединения, поэтому грустить не полагалось. Особенно в одиночестве.



Категорически нельзя было ссориться, выяснять отношения и ругаться матом. Конфликты могли притянуть негативную энергию на весь день, а вместе с ней и какую-нибудь нечисть, от которой добра ждать не приходилось.



Приметы

Согласно народным поверьям, по погоде на 7 июля можно предугадать, каким будет будущий урожай. Так, если утром на траве много росы, то стоит ждать хорошего урожая огурцов. Дождь 7 июля, наоборот, предупреждает о том, что осенью не стоит рассчитывать на большое количество овощей и фруктов. Если ночью на небе видно много звезд, то уродится хороший урожай грибов.



Также считается, что если 7 июля идет дождь, то осадки сохранятся еще пять дней.

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