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Религия Троица в деревне: едут из далека и накрывают общий стол на кладбище — короткое видео

Троица в деревне: едут из далека и накрывают общий стол на кладбище — короткое видео

В деревнях Новосибирской области это особый день, к которому готовятся как к Новому году

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На Троицу в деревне Ургуль собираются десятки гостей из районного и регионального центров и даже из других областей.

В этом году православный праздник День Святой Троицы выпал на 23 июня. Помимо традиционных церковных торжеств в небольших деревнях есть свои обычаи, которые связаны с этим днем.

К празднику готовят угощение и собираются на кладбище всем селом за общим столом. Порядок на могилках наводят заранее.

Многие приезжают в родную деревню, которую покинули много лет назад, именно в этот день. Это возможность почтить память умерших предков и встретиться с родными, близкими и друзьями детства.

Для многих жителей деревень Троица — это один из главных и долгожданных праздников в году. О его традициях рассказывают детям и внукам.

К примеру, в деревне Ургуль в Новосибирской области осталось всего 16 жителей. На Троицу там собираются десятки гостей из районного и регионального центров и даже из других областей.

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Новосибирская область Троица РПЦ
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