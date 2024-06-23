Троица в деревне: едут из далека и накрывают общий стол на кладбище — короткое видео

В этом году православный праздник День Святой Троицы выпал на 23 июня. Помимо традиционных церковных торжеств в небольших деревнях есть свои обычаи, которые связаны с этим днем.
К празднику готовят угощение и собираются на кладбище всем селом за общим столом. Порядок на могилках наводят заранее.
Многие приезжают в родную деревню, которую покинули много лет назад, именно в этот день. Это возможность почтить память умерших предков и встретиться с родными, близкими и друзьями детства.
Для многих жителей деревень Троица — это один из главных и долгожданных праздников в году. О его традициях рассказывают детям и внукам.
К примеру, в деревне Ургуль в Новосибирской области осталось всего 16 жителей. На Троицу там собираются десятки гостей из районного и регионального центров и даже из других областей.