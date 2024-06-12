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Религия обзор «Есть специальный документ!». Священник рассказал, как правильно сидеть в интернете

«Есть специальный документ!». Священник рассказал, как правильно сидеть в интернете

Какие заповеди распространяются на социальные сети

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Насмешки в интернете для христиан под запретом

Есть свод правил, которому христианам нужно следовать в интернете. Они схожи с заповедями для реальной жизни. О том, как себя стоит вести в соцсетях, рассказал священник Храма святителя Петра, митрополита Московского Николай Савченко.

— Был специальный документ [в РПЦ] по поводу поведения в социальных сетях и интернете. Главная его суть — в общении в интернете нужно придерживаться тех же самых морально-нравственных норм и заповедей, которым мы должны следовать и в нашей общественной, повседневной жизни, — сказал Савченко в разговоре с Общественной службой новостей.

  • Не делать другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Никаких оскорблений, насмешек. Нужно быть как настоящий христианин, ведущий себя с людьми открыто, честно, без предубеждений, без подозрений, объяснил священник. Конфликты он посоветовал решать «в духе понимания ближнего своего»;

  • нельзя выдавать в Интернете свое мнение за мнение всей церкви. Это могут делать только те лица, которые наделены соответствующими полномочиями, продолжил батюшка;

  • анонимность не одобряется. Это может свидетельствовать о том, что нам есть что скрывать, что мы скрываем что-то недостойное или хотим сделать что-то недостойное, подчеркнул Савченко;

  • смайлики долой. Выкладывать фотографии в соцсетях можно. Также не стоит бояться, что с их помощью могут навести порчу на ребенка.

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