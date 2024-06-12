«Есть специальный документ!». Священник рассказал, как правильно сидеть в интернете

Есть свод правил, которому христианам нужно следовать в интернете. Они схожи с заповедями для реальной жизни. О том, как себя стоит вести в соцсетях, рассказал священник Храма святителя Петра, митрополита Московского Николай Савченко.

— Был специальный документ [в РПЦ] по поводу поведения в социальных сетях и интернете. Главная его суть — в общении в интернете нужно придерживаться тех же самых морально-нравственных норм и заповедей, которым мы должны следовать и в нашей общественной, повседневной жизни, — сказал Савченко в разговоре с Общественной службой новостей.

