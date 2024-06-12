«Есть специальный документ!». Священник рассказал, как правильно сидеть в интернете

Есть свод правил, которому христианам нужно следовать в интернете. Они схожи с заповедями для реальной жизни. О том, как себя стоит вести в соцсетях, рассказал священник Храма святителя Петра, митрополита Московского Николай Савченко.
— Был специальный документ [в РПЦ] по поводу поведения в социальных сетях и интернете. Главная его суть — в общении в интернете нужно придерживаться тех же самых морально-нравственных норм и заповедей, которым мы должны следовать и в нашей общественной, повседневной жизни, — сказал Савченко в разговоре с Общественной службой новостей.
Не делать другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Никаких оскорблений, насмешек. Нужно быть как настоящий христианин, ведущий себя с людьми открыто, честно, без предубеждений, без подозрений, объяснил священник. Конфликты он посоветовал решать «в духе понимания ближнего своего»;
нельзя выдавать в Интернете свое мнение за мнение всей церкви. Это могут делать только те лица, которые наделены соответствующими полномочиями, продолжил батюшка;
анонимность не одобряется. Это может свидетельствовать о том, что нам есть что скрывать, что мы скрываем что-то недостойное или хотим сделать что-то недостойное, подчеркнул Савченко;
смайлики долой. Выкладывать фотографии в соцсетях можно. Также не стоит бояться, что с их помощью могут навести порчу на ребенка.