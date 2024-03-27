«Балки настолько сгнили, что просто срывались». Священник спас храм в старинном селе — там бывал Николай II перед вступлением на трон

История чудесного спасения храма в глубинке Приангарья, где бывал Николай II Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Храм Святого Николая Чудотоворца в селе Кимильтей — одна из жемчужин Иркутской области. Красивое белокаменное здание с позолоченными куполами возвышается над округой, а колокольный звон во время праздников разносится во все стороны. Но так было не всегда — в «девяностые» судьба церкви была печальной, она могла бы погибнуть, если бы не ее настоятель — протоиерей Владимир Антонов, который нашел силы и средства для восстановления храма в том виде, в котором он в далеком XIX веке предстал перед цесаревичем Николаем Романовым. Наши коллеги из «ИрСити» побывали в Кимильтее и пообщались со священником, который не любит говорить о своей роли в восстановлении объекта, но без которого его могло бы вовсе не стать.

Село Кимильтей было основано в 1796 году. До строительства железной дороги оно было волостным селом, здесь проходил Московский тракт. В XIX веке Кимильтей был богатым селом, здесь жил купец Яков Метелев, о семье которого мы писали в проекте «Исчезающий Иркутск». В 1891 году у Метелева в Кимильтее на два дня останавливался будущий император России цесаревич Николай во время своей восточной поездки.

Яйца для храма

Свято-Никольский храм в Кимильтее является памятником архитектуры. Он был построен в 1884 году по проекту иркутского архитектора Владислава Кудельского.

Каменное здание храма в Кимильтее появилось в 1884 году, в 1885-м его освятили Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Во второй половине XIX века Кимильтей насчитывал 440 дворов, каждый из которых должен был ежемесячно отдавать по 30 яиц для строительства храма. Они использовались для скрепления кирпичной кладки. Кроме того, местные жители сами активно участвовали в возведении здания: замешивали растворы, подавали кирпичи. Для строительства храма нанимали профессиональных рабочих.



Старая деревянная церковь долгие годы оставалась стоять рядышком с новым белокаменным зданием. Ее потихоньку попиливали на дрова для отопления. Уже после революции советские власти проводили инвентаризацию церковного имущества и увидели, что по документам рядом с храмом должно быть деревянное здание, а по факту его уже давным-давно не существовало. К сожалению, фотографий старой церкви нигде не сохранилось, но макет храма сейчас находится в краеведческом музее Кимильтея.

Вероятно, именно так выглядел старый деревянный храм в Кимильтее. Его макет собрали в местном краеведческом музее Источник: YouTube











Ветхие перекрытия и метровый слой помета

В 1930-е годы церковь в Кимильтее закрыли под предлогом ремонта. Фактически же это означало конец прихода. Долгое время здание пустовало, колокола с него сняли и отправили на переплавку в конце 1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны здесь находилось зернохранилище.



В 1950-е годы в бывшем Свято-Никольском храме открылся сельский клуб. Внизу находились сцена, ложи для зрителей и будка для трансляции кинофильмов. Там, где сейчас находится церковная лавка, была билетная касса.

В советские годы вместо храма здесь был клуб. Вместо иконостаса и алтаря были сцена и кинобудка Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











А на месте церковной лавки (на фото она слева) была билетная касса Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Для того, чтобы организовать кинозал, окна полностью заложили кирпичом или залили шлаком. Кроме того, здание разделили на два этажа. На первом был клуб, на втором — библиотека. То, что здание регулярно использовали, и спасло его от полного разрушения. О какой-либо реконструкции речи не шло, но проводились текущие работы.



В 1991 году сельский сход постановил вернуть здание храма Русской православной церкви. К тому моменту оно сильно обветшало, в негодность пришли перекрытия и полы. Под крышей скопился почти метровый слой голубиного помета — птицы облюбовали это место еще с тех времен, когда в помещении храма до 1950-х находилось зернохранилище.

С ТЭЦ — в церковь

Владимир Антонов стал настоятелем храма в Кимильтее в 1999 году. О себе, по собственным словам, он говорить не очень любит. До церковной службы Антонов отучился в Саянском профтехучилище и отправился в армию. Там познакомился с Евангелием и поразился прочитанным.

— Я тогда даже начал приставать к окружающим, говорю им: «Вы посмотрите, как всё правильно написано!» А они отвечали: «Слушай, ты что, больной, отстань вообще, уйди от меня». У меня приход к вере случился постепенным, это был долгий процесс. Всё как-то постепенно шло, начал задумываться над жизнью. Потом я вот пришел с армии, какое-то время там работал на Ново-Зиминской ТЭЦ, а потом началось строительство храма в Саянске. Поучаствовал в нем, а заодно начал смотреть на людей, которые там были, на священников... Мой приход в церковь не сопровождался каким-то видением, дескать, вот — чудо произошло. Всё было постепенно, шаг за шагом. Даже сейчас всё больше и больше о православии узнаю и думаю, как будто бы толком ничего не знаю, — вспоминает священнослужитель.

Владимир Антонов стал настоятелем Свято-Никольского храма в 1999 году Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Несмотря на то, что сельский приход — совсем маленький, у многих жителей Кимильтея есть своя история, связанная с храмом. Сюда приходят, чтобы крестить новорожденных и отпеть усопших, кто-то регулярно или время от времени посещает службы. Ездят люди из других мест — из Саянска, Зимы, окрестных сел и деревень. Иногда заходят дети. По словам отца Владимира, он очень радуется, когда кто-то из них после разговоров начинает носить крестик, задумывается о вечном.



Полномасштабная реконструкция храма и возвращение его исторического облика началось в 2004 году — тогда Антонов уже 5 лет был настоятелем. Первое время службы проходили в очень аскетичных условиях: на стол положили Евангелие, крест, и начали молиться. Потихоньку приход рос. В конце концов встал вопрос о реконструкции храма. Но преувеличивать свою роль в этом настоятель не желает.

— Это Бог явно захотел, чтобы здесь что-то было. Я смотрю на всё это и понимаю, что это божий промысел. Я лишь исполнял в этом какую-то небольшую роль. На протяжении разных этапов строительства появлялись люди, которые нам помогали, что-то объясняли, подсказывали, — размышляет отец Владимир.

«Если бы повременили, всё бы само развалилось»

Первые шаги по восстановлению храма были сделаны еще в 1996 году к празднованию 300-летнего юбилея Кимильтея. Тогда в работах участвовали не только местные жители, но и заключенные исправительной колонии № 32 из Саянска.

— К этому моменту (к 300-летнему юбилею села. — Прим. ред.) удалось прибрать храм. Тут всё почистили, убрали лавки, избавились от копоти. Тут же в храме была кочегарка, отопление с трубами по всему зданию, всё закопченное. В храме соорудили иконостас, освятили его, — вспоминает отец Владимир.

К 1990-м годам храм находился в плачевном состоянии Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Свое нынешнее убранство он получил к 2010-м годам Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Облик храма восстанавливали по похожей церкви в селе Уян Куйтунского района Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Схожие черты улавливаются. Фото сделано в 1920 году Источник: Андрей Агафонов / Соборы.ру











— Смотрел я на это всё и понимал, что здесь Господь должен вмешаться, без помощи Бога никак с этим не справиться. Постепенно с годами, через знакомства, стали появляться люди, которые были готовы помогать. Начинали с малого: там забор поправили, там сделали что-то еще. В 2004 году возникла необходимость провести реконструкцию. Она должна была начаться, как-то Бог нас к этому вел. Глубокой осенью, после благословления архиепископа Владимира Лазебного, мы начали разбирать потолочные перекрытия. Они настолько сгнили, что некоторые просто срывались. Если бы мы еще немного повременили, это бы всё само развалилось, — отметил батюшка.

Проект восстановления храма разрабатывался иркутским проектно-реставрационным институтом «Наследие», одним из владельцев которого является кандидат технических наук и доцент Иркутского политеха Игорь Пинайкин. Сейчас он принимает участие в восстановлении еще одного религиозного объекта неподалеку — церкви Михаила Архангела в селе Большой Кашелак Куйтунского района. К слову, его настоятелем тоже является наш собеседник, отец Владимир.

Все работы проводились после согласования и под надзором Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области — кимильтейский храм является памятником архитектуры. Большой проблемой было восстановление исторического облика здания. Так получилось, что старинных фотографий церкви не сохранилось. Помог случай — у одной местной жительницы нашелся снимок храма Михаила Архангела в селе Уян под Куйтуном. Его проектировал Владислав Кудельский — тот самый архитектор из Иркутска, который создавал проект Свято-Никольской церкви. По ее образу и подобию и восстановили храм в Кимильтее.

Церковь названа в честь Николая Чудотворца, и ее восстановление тоже можно назвать в какой-то мере чудом. По словам настоятеля, реконструкция требовала больших финансовых затрат, на которые местные власти не были готовы. Не было таких денег и у прихода. Но нашлись добрые люди, которые финансировали разные этапы работ. Сколько именно нужно было денег, Антонов не рассказал, при этом отметил, что зачастую от него требовалось лишь сказать, что нужно храму — после этого благотворители сами привозили нужные материалы для строительства или принадлежности для служения.

Храм носит имя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в православном мире Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Сюда ходят не только местные жители, но и люди из Саянска и Зимы Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Основные реставрационные работы проводились в период с 2004 по 2006 год. Полностью была сделана крыша над приделом, установлены новые лавки, возведена колокольня. А вот полы и стены оставались старыми, их застелили гипсоволокном. Долго думали над тем, из чего сделать новый пол. Склонялись к дереву, но потом поняли, что оно не переживет женских шпилек. В итоге удалось найти мецената, который приобрел гранит для покрытия.



Сейчас отец Владимир задумывается о благоустройстве прихрамовой территории. По его словам, нужно проложить дорожку для проведения крестного хода, рассадить новую зелень, сделать освещение, обновить ограду.