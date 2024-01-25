Народные приметы на Татьянин день: что сделать 25 января, чтобы весь год был успешным

В конце месяца, 25 января, православные вспоминают мученицу Татиану Римскую. В народе этот день называют Татьяниным или Днем студента. Рассказываем, как есть народные приметы и традиции на 25 января, и что не следует делать в эту дату.
В видео выше собрали главные приметы, по которым раньше определяли погоду на весну и лето.
Что можно делать
В Татьянин день принято наводить порядок в доме, стирать белье. Раньше девушки обязательно выходили на улицу выбивать грязь и пыль из половиков с утра пораньше. В честь Татьяниного дня часто пекли караваи в форме солнца, чтобы поскорее привлечь тепло и забыть про морозы. Хлеб обязательно ломали и раздавали всем в семье. По виду хлеба судили, чего ждать в будущем: красивый — к счастью, с бугром посередине — дела пойдут в гору и год будет удачным, треснул — тревожный знак, а подгорелым угощали именинников в этот день, чтобы всё у них было хорошо.
Что нельзя делать
По классике в такие православные праздники нельзя ссориться, спорить и особенно ругать детей. Считается, что если семья будет ссориться, то ее ждет бедность до следующего января. Плохая примета в Татьянин день отказывать в милостыне и помощи тем, кто их просит.
Народные приметы
По морозу в этот день судили о погоде весной и летом. Если солнце рано взошло и ярко светит, то это обещает скорое потепление. А снегопад в Татьянин день сулит дождливое и сырое лето. Если 25 января морозная и ясная погода, то ждали хороший урожай, а если тепло и идет снег — готовились к неурожаю. Больше примет и поверий о погоде мы рассказали в видео выше.