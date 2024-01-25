Народные приметы на Татьянин день: что сделать 25 января, чтобы весь год был успешным

В видео выше собрали главные приметы, по которым раньше определяли погоду на весну и лето.

Что можно делать

В Татьянин день принято наводить порядок в доме, стирать белье. Раньше девушки обязательно выходили на улицу выбивать грязь и пыль из половиков с утра пораньше. В честь Татьяниного дня часто пекли караваи в форме солнца, чтобы поскорее привлечь тепло и забыть про морозы. Хлеб обязательно ломали и раздавали всем в семье. По виду хлеба судили, чего ждать в будущем: красивый — к счастью, с бугром посередине — дела пойдут в гору и год будет удачным, треснул — тревожный знак, а подгорелым угощали именинников в этот день, чтобы всё у них было хорошо.