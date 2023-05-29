Дорогие требы: сколько в Новосибирске православные храмы просят за крещения и отпевания

Крестить ребенка, провести обряды венчания или отпевания, заказать молебен — верующие из Новосибирска знают, что всё это проводится в храмах не бесплатно и стоит не малых денег. За требы (таинства, которые совершают по просьбе прихожан) в храмах и соборах просят пожертвования. Обычно есть рекомендуемая сумма. Корреспондент НГС обошла церкви и узнала, сколько стоят православные обряды, а также что о них говорят сами новосибирцы.
Вознесенский кафедральный собор
В Вознесенском соборе пусто, лишь пара женщин в платках стоят со свечками. Мы не смогли выяснить, сколько просят за требы в соборе. Женщины в церковной лавке отправили к дежурному по храму, дежурный по храму отправил сначала в административный отдел. В административном отделе с нами просто отказались общаться. Мы вновь вернулись к дежурному по храму, который сообщил, что у него благословения общаться с журналистами нет, и пошел к батюшке. Батюшка к нам выходить отказался.
Через пару дней мы позвонили по номеру телефона собора, чтобы хотя бы узнать, сколько нужно пожертвовать для крещения ребенка. Как объяснила ответившая на звонок женщина, пожертвование на крещение — 1700 рублей. Нужно прийти с освященным крестиком. В это же пожертвование входит и разговор с настоятелем. Под конец разговора состоялся такой диалог:
— А можно задать неудобный немного вопрос, можем ли мы меньше заплатить?
— Нет, положено 1700, — ответила работница храма.
При этом на сервисе «Фламп», где оставляют отзывы новосибирцы, про Вознесенский собор пишут, что он самый «дорогой» в городе.
— Цены на службы, конечно, заоблачные, думаю, что всё должно быть более доступно для людей, — пишет пользовательница HiiiJiii.
Как она рассказывает в своем комментарии, молебен в соборе стоит 1100 рублей. При этом в другом храме (сибирячка не указывает, в каком) — 200 рублей.
— Записки о здравии в другом месте — 25 рублей, здесь же — 150. Разница ощутима, конечно. И на каждом, просто на каждом шагу урны для пожертвований, их скоро наверное будет больше, чем икон. Кстати, на вино сумма пожертвования фиксированная — не меньше 400 рублей, — отметила женщина.
Другой пользователь Илья Овк написал, что крещение в Вознесенском соборе стоит 1600 рублей. При этом пользователь katerina407 пишет, что крещение стоит 1200 рублей.
— Добровольное пожертвование якобы, только тогда сумма откуда, бесед не проводят, записать на определенный день отказывают. Это не церковь получается, а вымогательство и унижение. В церкви на Александра Невского всё рассказали, назначили беседу, всё бесплатно, — пишет женщина.
У Вознесенского собора на 2ГИС оценка 3 из 5 баллов. Пользователь Анна в комментариях рассказала, что в 2019 году крестила ребенка в Вознесенском соборе бесплатно и крестик ребенку выдали бесплатно. В 2022 году сибирячка вновь пришла в Вознесенский собор для крещения второго ребенка.
— Я не взяла косынку, в других храмах на входе есть пакет с косынками, можно взять бесплатно, потом вернуть. Здесь сказали покупать за 80 рублей. В крестильне при оформлении начали спрашивать, с крестиками мы все или нет. Мы были без крестиков, заставили их покупать, ладно, сами виноваты. Но у ребенка крестик был, но он им не подошел, так как был не освящен, итого 4 крестика — 1760 рублей, — рассказала сибирячка.
За само крещение денег не попросили.
Собор Александра Невского
В соборе Александра Невского жизнь намного активнее. Здесь как раз заканчивалось венчание, и сразу после пришли на экскурсию школьники. В церковной лавке, так же как и Вознесенском соборе, продают книги, цепочки и крестики. Свечи в лавке стоят от 15 до 210 рублей. Также в лавке есть прейскурант на некоторые требы.
В церкви нас отвели к батюшке, который уточнил, что никакой стоимости треб не бывает.
— Это рекомендуемые пожертвования. Человек может попросить бесплатно, — сказал батюшка.
Полноценного диалога не получилось, так как мужчина спешил на службу. Позже корреспондент НГС позвонила по телефону храма, там посоветовали посмотреть рекомендуемые суммы пожертвований на сайте собора. На сайте этой информации не оказалось.
На сайте с отзывами «Фламп» пользователь olgarada2108 рассказала про цены на обедню и свечи.
— Считаю этот собор лучшим в нашем городе. Единственный храм, где можно заказать обедню за 40 рублей, в других уже только за 100 рублей и выше. И свечи можно купить за 15 рублей. Энергетика в храме потрясающая, — написала сибирячка.
Храм во имя Михаила Архангела
Храм Михаила Архангела на Большевистской в середине дня живет активной жизнью. Дети бегают на построенной детской площадке, а подростки бьют в колокола. Перед входом в храм чинят крыльцо.
Внутри храма работает небольшая церковная лавка с цепями за 7 тысяч рублей. Как объяснила работница лавки, в полдень в церкви никого не было. Батюшка ушел после утренней службы и вернется к вечерней в 17:00. Список треб с суммами она показала.
За крещение и отпевание в храме просят 1000 рублей. Панихида стоит 40 рублей. В списке также есть освящение дома или автомобиля. За него рекомендуют отдать 700 рублей.
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Храм Успения Пресвятой Богородицы находится в Дзержинском районе на улице Гоголя. В отзывах на «Фламп» новосибирцы рассказали, сколько стоит отпевание и крещение в храме. Пользователь kochara написала, как отпевали ее родственника.
— 1500 рублей — отпевание. В конце он сказал, что надо заказать сорокоуст, это уже служение в церкви, где будет упоминаться имя дяди, — 1000 рублей, — рассказали в храме.
Жительница Новосибирска ELena вспомнила, как в 2018 году крестила свою дочь.
— Нам всё очень понравилось, ребенок ни разу не заплакал, пожертвование я считаю чисто символическим в сравнении с другими церквями (1200 рублей + свечи), мы приобрели еще иконку, всё вместе получилось 1800 рублей. Все в храме очень доброжелательные, когда пришли только узнать о крещении, женщина в лавке всё объяснила более чем подробно, — написала Елена.
Про сумму 1200 на крещение также написала и пользователь под ником Клюковка.
— Милая бабушка в лавке оглашает прайс: пожертвование — 1200 рублей (ни в коем случае не меньше), за 105 рублей подсунула две книжечки о таинстве крещения и грехах (отказаться нельзя), обязательно всем-всем взрослым гостям по свечке купить (людям охапками брать приходилось), самая маленькая — за 30 рублей, — написала Клюковка.
В конце сибирячка добавила, что в 2013 году она бесплатно крестила ребенка в соборе Александра Невского.
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