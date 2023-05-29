Дорогие требы: сколько в Новосибирске православные храмы просят за крещения и отпевания

Вознесенский кафедральный собор

В Вознесенском соборе пусто, лишь пара женщин в платках стоят со свечками. Мы не смогли выяснить, сколько просят за требы в соборе. Женщины в церковной лавке отправили к дежурному по храму, дежурный по храму отправил сначала в административный отдел. В административном отделе с нами просто отказались общаться. Мы вновь вернулись к дежурному по храму, который сообщил, что у него благословения общаться с журналистами нет, и пошел к батюшке. Батюшка к нам выходить отказался.

Через пару дней мы позвонили по номеру телефона собора, чтобы хотя бы узнать, сколько нужно пожертвовать для крещения ребенка. Как объяснила ответившая на звонок женщина, пожертвование на крещение — 1700 рублей. Нужно прийти с освященным крестиком. В это же пожертвование входит и разговор с настоятелем. Под конец разговора состоялся такой диалог: