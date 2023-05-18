Памятник Николаю Чудотворцу поставят в Новосибирске — где он будет

В Новосибирске установят памятник святителю Николаю Чудотворцу. Его разместят у Нарымского сквера.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Контракт на установку заключил муниципальный «Горзеленхоз».
— По информации управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны ул. Челюскинцев установят памятник Николаю Чудотворцу, — сообщили в мэрии.
По информации сервиса «Контур.Закупки», за установку памятника заплатят
О том, что Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу, стало известно в 2019 году. Позже краевед Константин Голодяев объяснил, почему считает, что место у цирка не подходит для этой скульптуры.