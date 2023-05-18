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Памятник Николаю Чудотворцу поставят в Новосибирске — где он будет

Работы закончат в начале лета

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Памятник установят до 20 июня

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В Новосибирске установят памятник святителю Николаю Чудотворцу. Его разместят у Нарымского сквера.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Контракт на установку заключил муниципальный «Горзеленхоз».

— По информации управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны ул. Челюскинцев установят памятник Николаю Чудотворцу, — сообщили в мэрии.

По информации сервиса «Контур.Закупки», за установку памятника заплатят 671 684 рубля. Работы должны завершить 20 июня.

О том, что Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу, стало известно в 2019 году. Позже краевед Константин Голодяев объяснил, почему считает, что место у цирка не подходит для этой скульптуры.

Николай ЧудотворецНарымский скверЦентральный районПамятник
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