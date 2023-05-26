В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей Великомученика Георгия Победоносца

В Новосибирск 13 июня прибудет ковчег с частицей мощей Великомученика Георгия Победоносца в ходе Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве. За несколько месяцев ковчег с мощами побывает в десятках городов в 89 регионах России.
Как сообщили в новосибирской епархии, с 13 по 15 июня православные смогут прийти в Вознесенский собор и поклониться святыне. Отметим, что уже вечером 15 июня состоится молебен и проводы ковчега в путь дальше по стране.
Святой Георгий Победоносец считается небесным покровителем Русского воинства. Именно к нему приходят люди и молятся о помощи для русских бойцов.
Ранее по центру Новосибирска прошли православные с крестным ходом. Шествие началось у Вознесенского собора и закончилось у собора Александра Невского.