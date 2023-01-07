Пришли семьями. Прихожане Вознесенского кафедрального собора встретили Рождество Христово — 15 кадров со службы

С появлением яркой рождественской звезды наступил и новый православный год для верующих. Отмечать один из главных христианских праздников православные новосибирцы пришли в Вознесенский кафедральный собор, здесь в ночь на 7 января прошла традиционная рождественская служба. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на праздничном богослужении. Публикуем 15 атмосферных снимков из храма.