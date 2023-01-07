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Пришли семьями. Прихожане Вознесенского кафедрального собора встретили Рождество Христово — 15 кадров со службы

Службы по случаю Рождества Христова проходят во всех православных храмах региона

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Прихожане стали собираться в храме за несколько часов до начала службы

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С появлением яркой рождественской звезды наступил и новый православный год для верующих. Отмечать один из главных христианских праздников православные новосибирцы пришли в Вознесенский кафедральный собор, здесь в ночь на 7 января прошла традиционная рождественская служба. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на праздничном богослужении. Публикуем 15 атмосферных снимков из храма.

Перед входом в храм Божий собралась небольшая очередь, верующие заходят группами. Здесь же расположен макет пещеры, в которой родился Иисус Христос. Рядом с ним — святое семейство и животные, которые своим дыханием согревали младенца

Перед входом в храм Божий собралась небольшая очередь, верующие заходят группами. Здесь же расположен макет пещеры, в которой родился Иисус Христос. Рядом с ним — святое семейство и животные, которые своим дыханием согревали младенца

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Храм в праздник Рождества традиционно украшен веточками ели. Вечнозеленое дерево — как символ вечной жизни

Храм в праздник Рождества традиционно украшен веточками ели. Вечнозеленое дерево — как символ вечной жизни

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Верующие на главное рождественское богослужение начали собираться за несколько часов до его начала

Верующие на главное рождественское богослужение начали собираться за несколько часов до его начала

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Считается, что Рождество Христово нужно встречать именно в храме, чтобы провести эту ночь в молитвах и приобщиться к великому празднику

Считается, что Рождество Христово нужно встречать именно в храме, чтобы провести эту ночь в молитвах и приобщиться к великому празднику

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Православные христиане благодарят за снисхождение Спасителя и просят мира на земле, а также благополучия и здоровья для себя и родных

Православные христиане благодарят за снисхождение Спасителя и просят мира на земле, а также благополучия и здоровья для себя и родных

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Рождество — это еще и семейный праздник. В этот чистый и светлый день принято собираться вместе с близкими. В храм на службу приходят целыми семьями

Рождество — это еще и семейный праздник. В этот чистый и светлый день принято собираться вместе с близкими. В храм на службу приходят целыми семьями

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Рождественское богослужение — традиционное для православных новосибирцев. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.

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