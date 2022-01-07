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Тема дняФестиваль снежной скульптуры в Новосибирске
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Рождество в масках. Как прошло праздничное богослужение в Новосибирске — рассматриваем 15 кадров

Сотни горожан пришли на праздник

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Сотни новосибирцев пришли на рождественскую службу

Сотни новосибирцев пришли на рождественскую службу

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В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба. Ранее в местной епархии рассказали, что все светские требования безопасности будут соблюдены: на пол нанесут разметку, а прихожан будут пускать только в масках. Единственное отличие от других народных гуляний — отсутствие обязательных QR-кодов для участников.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на богослужении. Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.

В епархии рассказали, что во время богослужения будут соблюдены все санитарные требования

В епархии рассказали, что во время богослужения будут соблюдены все санитарные требования

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Прихожан пускали в собор в масках, а на полу начертили разметку

Прихожан пускали в собор в масках, а на полу начертили разметку

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Единственное отличие от массовых гуляний — отсутствие обязательных QR-кодов у участников

Единственное отличие от массовых гуляний — отсутствие обязательных QR-кодов у участников

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Храмы и приходы пока не входят в реестр общественных мест, где предъявление цифрового подтверждения о вакцинации или перенесенной ранее болезни является обязательным

Храмы и приходы пока не входят в реестр общественных мест, где предъявление цифрового подтверждения о вакцинации или перенесенной ранее болезни является обязательным

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В этом году многие храмы обеспечили видеотрансляцию богослужения, чтобы прихожане могли наблюдать за службой из дома

В этом году многие храмы обеспечили видеотрансляцию богослужения, чтобы прихожане могли наблюдать за службой из дома

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Однако многие всё равно решили прийти в храм

Однако многие всё равно решили прийти в храм

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Также в этом году, как и в прошлом, из соображений безопасности отменили елку для детей

Также в этом году, как и в прошлом, из соображений безопасности отменили елку для детей

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Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви

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Большинство прихожан были в масках, а вот дистанция соблюдалась не всегда

Большинство прихожан были в масках, а вот дистанция соблюдалась не всегда

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Людей было очень много

Людей было очень много

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В соборе зажгли сотни свечей

В соборе зажгли сотни свечей

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Священники говорят, что в церковь можно прийти в любой день, вне зависимости от праздников

Священники говорят, что в церковь можно прийти в любой день, вне зависимости от праздников

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На богослужение пришли новосибирцы всех возрастов

На богослужение пришли новосибирцы всех возрастов

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Праздник Рождества — это возможность для каждого приобщиться к чему-то большему

Праздник Рождества — это возможность для каждого приобщиться к чему-то большему

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Как прошло рождественское богослужение в прошлом году, можно посмотреть здесь.

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