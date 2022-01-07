Рождество в масках. Как прошло праздничное богослужение в Новосибирске — рассматриваем 15 кадров

В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба. Ранее в местной епархии рассказали, что все светские требования безопасности будут соблюдены: на пол нанесут разметку, а прихожан будут пускать только в масках. Единственное отличие от других народных гуляний — отсутствие обязательных QR-кодов для участников.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на богослужении. Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.