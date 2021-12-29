Потребуются ли QR-коды в храмах на Рождество? Рассказываем, как пройдут службы в Новосибирске

На новогодних праздниках жителей Новосибирской области ждут рождественские службы в храмах. О том, в каком виде они пройдут, как будет соблюдаться ковидная безопасность, мы узнали в епархии.

— Все светские требования безопасности во время богослужений будут четко соблюдаться. В местах, где будут проходить торжественные мероприятия, нанесена разметка, обеспечивающая социальную дистанцию. Таким образом, количество людей, находящихся внутри помещений, будет зависеть от площади конкретного прихода. Каждый храм обеспечит для посетителей дезинфицирующие растворы, а также медицинские маски. Во многих храмах будет организована внешняя аудиотрансляция службы. Будет ночная трансляция ночного богослужения из Вознесенского собора, — рассказала пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.



Единственное, что будет отличать религиозные торжества от любых других народных гуляний, — это отсутствие обязательных QR-кодов для участников, рассказала Ткаченко. На сегодняшний день храмы и приходы не входят в реестр общественных мест, где предъявление цифрового подтверждения о вакцинации или перенесенной ранее болезни является обязательным.



Традиционная программа праздничных мероприятий пройдет в соответствии со всеми канонами рождественских торжеств. Исключение уже второй год подряд составит елка для детей. Из соображений безопасности участников ее вновь отменят.