Потребуются ли QR-коды в храмах на Рождество? Рассказываем, как пройдут службы в Новосибирске

На новогодних праздниках жителей Новосибирской области ждут рождественские службы в храмах. О том, в каком виде они пройдут, как будет соблюдаться ковидная безопасность, мы узнали в епархии.
— Все светские требования безопасности во время богослужений будут четко соблюдаться. В местах, где будут проходить торжественные мероприятия, нанесена разметка, обеспечивающая социальную дистанцию. Таким образом, количество людей, находящихся внутри помещений, будет зависеть от площади конкретного прихода. Каждый храм обеспечит для посетителей дезинфицирующие растворы, а также медицинские маски. Во многих храмах будет организована внешняя аудиотрансляция службы. Будет ночная трансляция ночного богослужения из Вознесенского собора, — рассказала пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.
Единственное, что будет отличать религиозные торжества от любых других народных гуляний, — это отсутствие обязательных QR-кодов для участников, рассказала Ткаченко. На сегодняшний день храмы и приходы не входят в реестр общественных мест, где предъявление цифрового подтверждения о вакцинации или перенесенной ранее болезни является обязательным.
Традиционная программа праздничных мероприятий пройдет в соответствии со всеми канонами рождественских торжеств. Исключение уже второй год подряд составит елка для детей. Из соображений безопасности участников ее вновь отменят.
Таким образом, рождественские богослужения
Расписание богослужений будет опубликовано на сайтах и в соцсетях приходов Новосибирской области.
Как Рождество отмечали в храмах в прошлые годы, можно посмотреть в этом материале.