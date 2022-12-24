Новосибирские католики отметили Рождество в Кафедральном соборе — смотрим 7 кадров со службы

В кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска 24 декабря прошло празднование сочельника. Для прихожан дети и подростки разыграли традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа, а после состоялась торжественная месса. Показываем в 7 кадрах, как прошла служба.
Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.
Рождественское богослужение — традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.