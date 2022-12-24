Новосибирские католики отметили Рождество в Кафедральном соборе — смотрим 7 кадров со службы

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

Рождественское богослужение — традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.

