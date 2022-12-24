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Новосибирские католики отметили Рождество в Кафедральном соборе — смотрим 7 кадров со службы

В канун праздника в соборе собрались сотни человек

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Римско-католическая Церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря

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В кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска 24 декабря прошло празднование сочельника. Для прихожан дети и подростки разыграли традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа, а после состоялась торжественная месса. Показываем в 7 кадрах, как прошла служба.

Вечерняя месса по правилам должна начинаться в полночь, но иногда ее разрешается проводить на несколько часов раньше

Вечерняя месса по правилам должна начинаться в полночь, но иногда ее разрешается проводить на несколько часов раньше

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В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы — мессы. Первая начинается в полночь — Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем — это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих

В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы — мессы. Первая начинается в полночь — Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем — это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих

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При входе в храм слышны звуки органной музыки. Рождественское настроение дополняет запах зеленой елки. Она украшена разноцветными шарами и в традициях праздника символизирует райское дерево

При входе в храм слышны звуки органной музыки. Рождественское настроение дополняет запах зеленой елки. Она украшена разноцветными шарами и в традициях праздника символизирует райское дерево

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В канун праздника в соборе собрались сотни человек. На богослужение пришли люди разных возрастов. Рождественский сочельник встречают представители практически всех христианских конфессий мира. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей. Различие во времени встречи праздника объясняется отличиями календарных стилей

В канун праздника в соборе собрались сотни человек. На богослужение пришли люди разных возрастов. Рождественский сочельник встречают представители практически всех христианских конфессий мира. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей. Различие во времени встречи праздника объясняется отличиями календарных стилей

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У католиков существует традиция в день сочельника не принимать пищу до наступления темноты — в воспоминание о Вифлеемской звезде, которая возвестила волхвам и пастухам о рождении Богомладенца

У католиков существует традиция в день сочельника не принимать пищу до наступления темноты — в воспоминание о Вифлеемской звезде, которая возвестила волхвам и пастухам о рождении Богомладенца

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С появлением первой вечерней звезды у верующих заканчивается строгий пост. Начинается празднование Рождества Христова, которое длится 8 дней — вплоть до 1 января

С появлением первой вечерней звезды у верующих заканчивается строгий пост. Начинается празднование Рождества Христова, которое длится 8 дней — вплоть до 1 января

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Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

Рождественское богослужение — традиционное для новосибирских католиков. Посмотрите, каким оно было в прошлом году.

НовосибирскКатолическое Рождество
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