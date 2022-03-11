«Будто из того времени перенеслась»: Библию из Киева продают за 175 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили коллекционную Библию, которую напечатали во второй половине 19 века в Киеве. Ее стоимость оценили в 175 000 рублей.

По словам представителя магазина «Сибикона», который выставил издание на продажу, книга имеет большой формат. Ее размеры — 21 на 27 сантиметров, толщина — 8 сантиметров.

— Такие обычно изготавливали для священнослужителей или богатых людей. Она не для широкой продажи. Отпечатана в Киево-Печерской лавре в 19 веке. Богатый кожаный переплет, скорее всего, сделали по конкретному заказу. Видимо, тот, кто владел ею на Украине, переехал сюда в годы гражданской войны, эвакуации или чего-то еще, — пояснил сотрудник магазина.

