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«Будто из того времени перенеслась»: Библию из Киева продают за 175 тысяч рублей в Новосибирске

Редкую книгу не открывали более полувека, из-за чего она покрылась патиной

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Такие книги печатали для священнослужителей или состоятельных людей

Такие книги печатали для священнослужителей или состоятельных людей

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В Новосибирске на продажу выставили коллекционную Библию, которую напечатали во второй половине 19 века в Киеве. Ее стоимость оценили в 175 000 рублей.

По словам представителя магазина «Сибикона», который выставил издание на продажу, книга имеет большой формат. Ее размеры — 21 на 27 сантиметров, толщина — 8 сантиметров.

— Такие обычно изготавливали для священнослужителей или богатых людей. Она не для широкой продажи. Отпечатана в Киево-Печерской лавре в 19 веке. Богатый кожаный переплет, скорее всего, сделали по конкретному заказу. Видимо, тот, кто владел ею на Украине, переехал сюда в годы гражданской войны, эвакуации или чего-то еще, — пояснил сотрудник магазина.

Издание не открывали более полувека

Издание не открывали более полувека

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На переплете есть небольшие потертости, при этом страницы сохранили белый цвет, на них нет пометок или желтизны. Также на книге обнаружили патину (пленку), которая образуется, если издание долгое время не используется.

— Библии 19 века можно встретить на рынке, но на многих оторваны корешки или заменены обложки, что серьезно снижает ценность. А эта книга будто из того времени перенеслась. Такая патина образуется лет за 60–70. Когда мы ее открываем, видим, что листы мало изменились, — рассказали в «Сибкниге».

Как объяснил представитель магазина, цена в 175 тысяч рублей сформировалась из-за возраста, состояния и эксклюзивности издания. В Москве такой экземпляр стоил бы дороже.

— Она не может быть многотиражной. Если говорить про современный рынок, то в частных коллекциях таких не больше десятка, но в свободной продаже на рынке таких нет, — пояснил представитель продавца.

Ранее в Новосибирске на продажу выставили книгу на немецком языке за 5 миллионов рублей. Ее владелец Александр рассказал о необычной судьбе этого издания.

Также в городе сибирячка продавала 200-летнюю американскую кассу, как из фильмов о Диком Западе. Она досталась женщине в наследство от умершего мужа, который был коллекционером.

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Библиякнигаколлекционер
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