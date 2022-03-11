«Будто из того времени перенеслась»: Библию из Киева продают за 175 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили коллекционную Библию, которую напечатали во второй половине 19 века в Киеве. Ее стоимость оценили в
По словам представителя магазина «Сибикона», который выставил издание на продажу, книга имеет большой формат. Ее размеры — 21 на 27 сантиметров, толщина — 8 сантиметров.
— Такие обычно изготавливали для священнослужителей или богатых людей. Она не для широкой продажи. Отпечатана в Киево-Печерской лавре в 19 веке. Богатый кожаный переплет, скорее всего, сделали по конкретному заказу. Видимо, тот, кто владел ею на Украине, переехал сюда в годы гражданской войны, эвакуации или чего-то еще, — пояснил сотрудник магазина.
На переплете есть небольшие потертости, при этом страницы сохранили белый цвет, на них нет пометок или желтизны. Также на книге обнаружили патину (пленку), которая образуется, если издание долгое время не используется.
— Библии 19 века можно встретить на рынке, но на многих оторваны корешки или заменены обложки, что серьезно снижает ценность. А эта книга будто из того времени перенеслась. Такая патина образуется лет за 60–70. Когда мы ее открываем, видим, что листы мало изменились, — рассказали в «Сибкниге».
Как объяснил представитель магазина, цена в 175 тысяч рублей сформировалась из-за возраста, состояния и эксклюзивности издания. В Москве такой экземпляр стоил бы дороже.
— Она не может быть многотиражной. Если говорить про современный рынок, то в частных коллекциях таких не больше десятка, но в свободной продаже на рынке таких нет, — пояснил представитель продавца.
Ранее в Новосибирске на продажу выставили книгу на немецком языке за 5 миллионов рублей. Ее владелец Александр рассказал о необычной судьбе этого издания.
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