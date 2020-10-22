В Новосибирске вдова антиквара продает 200-летнюю американскую кассу — как из старых фильмов о Диком Западе

Жительница Новосибирска выставила на Avito объявление о продаже старинного кассового аппарата американского производства. Вещь, датируемую XIX веком, она оценила в 400 тысяч рублей.



«Продам антикварный кассовый аппарат National 19-го века. Касса американская, а табличка сверху была куплена отдельно, таблички на английском языке у меня нет. Есть немного кассовой ленты», — говорится в объявлении.



Что известно про американскую кассу



Как рассказала НГС сибирячка, этот аппарат в своё время приобрел на антикварном аукционе её покойный муж, который был коллекционером-любителем.

