В Новосибирске вдова антиквара продает 200-летнюю американскую кассу — как из старых фильмов о Диком Западе

Жительница Новосибирска продает 200-летнюю американскую кассу
Жительница Новосибирска выставила на Avito объявление о продаже старинного кассового аппарата американского производства. Вещь, датируемую XIX веком, она оценила в 400 тысяч рублей.
«Продам антикварный кассовый аппарат National 19-го века. Касса американская, а табличка сверху была куплена отдельно, таблички на английском языке у меня нет. Есть немного кассовой ленты», — говорится в объявлении.
Что известно про американскую кассу
Как рассказала НГС сибирячка, этот аппарат в своё время приобрел на антикварном аукционе её покойный муж, который был коллекционером-любителем.
— Мой муж покупал антиквариат на аукционах — буквально балдел от этого. Кассовый аппарат он купил давно, сейчас этого сайта уже нет. Про кассу я, к сожалению, знаю не так много, но точно известно, что таких в Новосибирской области, да и в Сибири, точно ни у кого нет. Для мужа эта касса была своего рода любимой игрушкой, как вот машинки у маленьких мальчиков. Когда было свободное время, или после работы он просто сидел часами и ковырялся в этой кассе, во всех этих механизмах. Мечтал ее восстановить, чтобы она стала рабочей. У меня сохранилось немного старинной ленты, но ключей от кассы нет. Вообще ее можно отремонтировать, чтобы предмет был рабочим, — рассказала Лариса, вдова коллекционера.
На реставрацию этого предмета у мужа Ларисы ушло много времени и сил. На момент покупки касса была почерневшей, но коллекционер смог ее восстановить — снял несколько слоев краски, отчистил и отполировал. Старинный предмет, как объясняет Лариса, громоздкий (касса весит около 126 кг) и занимает много места в небольшой квартире, поэтому она и решилась на его продажу. Касса же, по ее словам, напоминает те, которые встречаются в старых фильмах о Диком Западе.
— На сегодняшний день я нашла только два объявления с аналогичными кассами — они стоят по 750 тысяч рублей. Объявления московские, — добавила женщина.
Какой еще антиквариат хранится у сибирячки дома
Помимо кассы, дома у Ларисы есть еще несколько старинных предметов — часть из них она планирует продать.
— Я готова продать весы на 10 килограммов — они тоже старинные, произведены примерно в начале XIX века. Сейчас они у меня хранятся на полке, стоят, не мешают, может быть, позже продам. Дома есть еще одни, на 15 кг — их планирую оставить. Есть еще древний фотоаппарат, который устанавливался на специальную треногу, а фотограф сзади накрывал себя такой ширмой. Его, наверное, тоже продам, возможно, он пригодится коллекционеру фототехники. За сколько он в своё время покупался, я не помню, помню только дикий восторг своего мужа от его приобретения, — поделилась она.
Как объяснила Лариса, большинство собранных мужем вещей она оставит. В их числе старинный патефон с пластинками, монеты, советский миксер и печатная машинка, которую мужчина купил на Ленинском рынке.
Сибиряки нередко выставляют на Avito антиквариат. Так, в декабре прошлого года новосибирец искал покупателя для старинной коллекционной вещи — компаса с солнечными часами XVIII века. С ним когда-то путешествовали европейские мореплаватели.