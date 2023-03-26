«Подарил мне желтых полосатиков в пачке»: девушки рассказали о подкатах парней, которые их зацепили (некоторые после этого вышли замуж)

«Девчонки, вы сестренки?», «А вашей маме зять не нужен?», «Твои родители случайно не пираты? А откуда тогда такое сокровище взялось?» Наверняка многие девушки слышали (и не раз) в свой адрес подобные фразочки. Но смеем вам заявить, что эти избитые подкаты давно не работают (а работали ли вообще?). Известно, что чем оригинальнее мужчина будет вести себя при первой встрече, тем больше шансов у него завести романтические отношения с объектом симпатии. Несколько девушек (имена некоторых изменены по их просьбе) рассказали нашим омским коллегам из NGS55.RU, что их зацепило при знакомстве с парнями. Последние могут брать рассказы на заметку — вдруг пригодится?
Подарил прихватку
31-летняя Виктория вспомнила случай в кафе. Вместе с подругой она пила чай на летней веранде, когда к ним подошла бабушка и начала предлагать купить прихватки, сшитые своими руками. Девушки от покупки кухонной утвари оказались, но нашелся тот, кто и пенсионерке помог, и внимание подруг на себя обратил.
— Вдруг бабушка подходит снова, протягивает мне прихватку и говорит, что это мне парень с другого столика подарил. И передает мне его визитку. Тот парень сидел с другом за другим столом, смотрел, улыбался. Когда мы уходили, я забрала с собой только визитку. Прихватку оставила на столе — я терпеть не могу готовить, так что это бесполезная для меня вещь. Тем не менее я потом этому парню написала, чтобы познакомиться, зацепило. Он ответил, что забрал эту прихватку и всё равно мне ее вручит. Забавно было, — поделилась девушка.
Она же рассказала еще одну историю.
— Была на мероприятии по работе. Парень там один понравился, но мы с ним не общались. Через общих знакомых узнала его имя, нашла в соцсетях. Когда познакомились в интернете, то узнала, что у меня в кармане пальто с самого начала лежала записка с его ником в соцсети, которую он подложил.
Философский принцип
Марине 40 лет, десять из которых она находится в браке — как раз с тем, кто зацепил ее своим оригинальным подкатом.
— Мой тогда еще будущий муж покорил меня тем, что отличался от остальных. Мы познакомились на работе. В перерыве, когда в офисе никого практически не было, он подсел ко мне и завел разговор о законе Мерфи. Ну, знаете, такой философский принцип: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так». Потом мы разговаривали с ним об эзотерике и прочих штучках. С ним было интересно обсудить то, чем не интересовались 99% друзей.
Игра в переглядки
31-летняя Анна рассказала о периоде в жизни, когда ей было тоскливо и одиноко. Ее серые будни разбавил таинственный незнакомец, которому, правда, так и не удалось стать ее суженым, но его красивый жест запомнился навсегда.
— В тот период жизни мы с сестрой почти каждый день ходили в одно и то же злачное заведение — как минимум от скуки, как максимум от одиночества. Я заметила там одного мужчину, лет на 20 старше меня. Он тоже был частым гостем этого бара. Я видела, что интересна ему, он смотрит на меня периодически. При этом знакомиться он не спешил. Однажды в один из таких вечеров официантка приносит мне огромный букет красных роз. Я в недоумении спрашиваю, от кого они? На что девушка отвечает: «Он передал, что вы знаете, от кого цветы». Я сразу догадалась, что от того, с кем играли в переглядки. Я подошла, поблагодарила. Завязался диалог. Так и познакомились, но отношения не завязались. Меня сильно смутила разница в возрасте.
Любовь к рыбе
Марине 33. Она ждет ребенка от парня (ныне — мужа), с которым несколько лет назад познакомилась в социальной сети. На первое свидание он пришел далеко не с букетом роз.
— Он написал мне во «ВКонтакте». Познакомились. Когда речь зашла о еде, я сказала, что люблю рыбу. На первой встрече он подарил мне желтых полосатиков в пачке, ну тех, что к пиву покупают. Это было необычно. Я открыла пачку прямо при нем и начала их есть. Он поддержал, — смеется девушка.
Стихи собственного сочинения
Другая наша собеседница, 42-летняя Олеся, вспомнила историю из студенческой жизни.
— Когда я только поступила в пединститут, мой одногруппник сочинил для меня огромное стихотворение, написал его на тетрадном развороте и вручил в перерыве межу парами. Я до сих пор помню начало этого произведения:
«Мы поступили в ОмГПУ.
Учимся месяц уже —
Кто на коммерческом, кто на БО (бюджетное обучение. — Прим. ред.).
В основном на втором этаже».
— Смешное начало, но там было много и красивых слов, в том числе и комплиментов в мой адрес. Мне было приятно, я обратила на него внимание, но в итоге, к сожалению, у нас ничего не получилось.
Желтая панель авто и портрет
30-летняя Ирина поделилась событием
— Я сказала ему прямо: «Не стоит тебе ни на что надеяться». И объяснила причину, что человек я творческий, яркий, а он скучный и одевается не очень. На следующий день он приехал ко мне в новых вещах — по последнему писку моды тех лет. Купил в МЕГЕ и правда красивую клетчатую рубашку, под нее надел модную футболку. В общем, подготовился как надо. Но и на том сюрпризы не закончились. Слова насчет яркости он воспринял буквально. И покрасил часть передней панели своей Daewoo Nexia в желтый цвет. Выглядело необычно и даже странно, но мне понравилось. Я пересмотрела свое отношение к нему. Мы встречались два года.
Еще Ирина вспомнила другую историю, которая случилась несколькими годами позже.
— Случайно встретились с бывшим одноклассником в маршрутке. После школы прошло уже года четыре, он посмотрел на меня другим взглядом. Завязался интересный диалог, он попросил номер. А через несколько дней позвонил и сказал, чтобы я вышла из дома и что ждет на улице. В руках у него был мой портрет, нарисованный карандашом, в рамке. Он срисовал мою аватарку из «ВКонтакте». Было довольно мило, и почти профессиональным вышел рисунок. Сказал, что в последний раз творил, когда учился в художке — много лет назад. А сейчас я его вдохновила. У нас завязались отношения, правда, не очень долгие, но портрет до сих пор стоит у меня в комнате на видном месте.
Индивидуальные занятия
30-летнего хореографа Екатерину зацепила в будущем муже настойчивость.
— В нашу танцевальную школу пришел новый ученик. Сначала он ходил на групповые занятия, а потом вдруг ему захотелось индивидуальных. Он стал посещать мои уроки, которые, кстати, стоили гораздо дороже. Виделись мы довольно часто в зале, чтобы законно прикасаться друг к другу (на тот момент у меня был парень). Однажды этот новенький спросил, люблю ли я своего бойфренда, я ответила, что да. Тогда он твердо решил больше мне никогда не писать и не лезть в отношения. А через день написал: «Приглашаю вас на ужин». Сейчас мы женаты, у нас есть ребенок.
Что еще можно почитать
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Девушки вспомнили самые ужасные свидания с мужчинами с сайтов знакомств (каково это — сходить на встречу с алкоголиком, бывшим заключенным и сексуально озабоченным мужчиной).
Позитивные истории людей, которые нашли друг друга с первого свайпа.