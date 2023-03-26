«Подарил мне желтых полосатиков в пачке»: девушки рассказали о подкатах парней, которые их зацепили (некоторые после этого вышли замуж)

Подарил прихватку

31-летняя Виктория вспомнила случай в кафе. Вместе с подругой она пила чай на летней веранде, когда к ним подошла бабушка и начала предлагать купить прихватки, сшитые своими руками. Девушки от покупки кухонной утвари оказались, но нашелся тот, кто и пенсионерке помог, и внимание подруг на себя обратил.



— Вдруг бабушка подходит снова, протягивает мне прихватку и говорит, что это мне парень с другого столика подарил. И передает мне его визитку. Тот парень сидел с другом за другим столом, смотрел, улыбался. Когда мы уходили, я забрала с собой только визитку. Прихватку оставила на столе — я терпеть не могу готовить, так что это бесполезная для меня вещь. Тем не менее я потом этому парню написала, чтобы познакомиться, зацепило. Он ответил, что забрал эту прихватку и всё равно мне ее вручит. Забавно было, — поделилась девушка.