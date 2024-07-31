«Жизнь идет»: на Красном проспекте продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда — цена за несколько лет выросла в два раза

Стоимость объекта недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей Источник: агентство недвижимости «Российский аукционный дом»/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу бизнес-центр «Кристалл», расположенный на Красном проспекте. Стоимость объекта недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей.



Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 17 июля агентство недвижимости «Российский аукционный дом». В сообщении сказано, что общая площадь здания составляет более 6,1 тысячи квадратных метров, оно находится вблизи станции метро «Гагаринская».



— Объект продажи включает в себя нежилые помещения и 100 % долей в уставном капитале ООО ПКФ «Кристалл», — сказано в объявлении.



По данным «Контур.Фокуса», ООО ПКФ «Кристалл» образовали в 2016 году, гендиректором компании выступает Сергей Бочков, соучредителями — Георгий Глебов и Владислав Дорошенко. На конец 2023 года выручка организации составляла 4,4 миллиона рублей, чистый убыток — 34 тысячи рублей.



Здание бизнес-центра ввели в эксплуатацию в 2014 году, в нем обустроили пять этажей, подземную парковку на 35 машиномест и наземный паркинг. Согласно объявлению, в БЦ имеются два лифта, а также круглосуточная охрана с использованием кнопки экстренного вызова.

В здании есть подземная парковка Источник: агентство недвижимости «Российский аукционный дом»/n1.ru











— Свободная планировка помещений. Высота потолков 3,3 м от пола до перекрытия, или 3,0 м до подвесного потолка типа «Армстронг», — отмечает продавец.



Несколько лет назад, в 2021 году, БЦ «Кристалл» также выставляли на продажу в Новосибирске. На тот момент его цена достигала 750 миллионов рублей.



Директор новосибирского филиала «Российский аукционный дом» Алексей Лепихин рассказал НГС, почему цена БЦ выросла в два раза.



— Изменились многие факторы экономические, не только в нашей стране, но и вообще в мире. Много чего поменялось с тех пор, и, соответственно, поменялась и цена рыночная на коммерческую и жилую недвижимость. Собственники решили изменить вид деятельности, свой бизнес, — сообщил Лепихин. — Изменить, поддержать другой вид деятельности. Жизнь идет, поэтому новые цели, новые увлечения.