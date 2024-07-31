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В центре продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда

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Недвижимость «Жизнь идет»: на Красном проспекте продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда — цена за несколько лет выросла в два раза

«Жизнь идет»: на Красном проспекте продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда — цена за несколько лет выросла в два раза

Общая площадь здания превышает 6 тысяч квадратных метров

2 792
25 комментариев
Стоимость объекта недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей

В Новосибирске выставили на продажу бизнес-центр «Кристалл», расположенный на Красном проспекте. Стоимость объекта недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 17 июля агентство недвижимости «Российский аукционный дом». В сообщении сказано, что общая площадь здания составляет более 6,1 тысячи квадратных метров, оно находится вблизи станции метро «Гагаринская».

— Объект продажи включает в себя нежилые помещения и 100 % долей в уставном капитале ООО ПКФ «Кристалл», — сказано в объявлении.

По данным «Контур.Фокуса», ООО ПКФ «Кристалл» образовали в 2016 году, гендиректором компании выступает Сергей Бочков, соучредителями — Георгий Глебов и Владислав Дорошенко. На конец 2023 года выручка организации составляла 4,4 миллиона рублей, чистый убыток — 34 тысячи рублей.

Здание бизнес-центра ввели в эксплуатацию в 2014 году, в нем обустроили пять этажей, подземную парковку на 35 машиномест и наземный паркинг. Согласно объявлению, в БЦ имеются два лифта, а также круглосуточная охрана с использованием кнопки экстренного вызова.

В здании есть подземная парковка

— Свободная планировка помещений. Высота потолков 3,3 м от пола до перекрытия, или 3,0 м до подвесного потолка типа «Армстронг», — отмечает продавец.

Несколько лет назад, в 2021 году, БЦ «Кристалл» также выставляли на продажу в Новосибирске. На тот момент его цена достигала 750 миллионов рублей.

Директор новосибирского филиала «Российский аукционный дом» Алексей Лепихин рассказал НГС, почему цена БЦ выросла в два раза.

— Изменились многие факторы экономические, не только в нашей стране, но и вообще в мире. Много чего поменялось с тех пор, и, соответственно, поменялась и цена рыночная на коммерческую и жилую недвижимость. Собственники решили изменить вид деятельности, свой бизнес, — сообщил Лепихин. — Изменить, поддержать другой вид деятельности. Жизнь идет, поэтому новые цели, новые увлечения.

В конце июня в Новосибирске выставили на продажу квартиру в микрорайоне Тихий центр. Цена жилья превышает 120 миллионов рублей.

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Комментарии
27
Антонин Новый
31 июля 2024, 18:01
был бы он еще кому то нужен....
166392
31 июля 2024, 18:22
"Доллар подешевел, владельцы хотят больше денег" - вот истинная причина подорожания. Товарищи продавцы, а арендный поток ваше здание увеличило в два раза за три года? Сильно сомневаюсь. Чтобы сейчас был хоть какой-то смысл в покупке здания за 1,5 млрд, оно должно приносить чистыми минимум 19-20 млн в месяц. Это значит, что в данном случае каждый, подчёркиваю, каждый кв. м здания, включая коридоры и парковку, должен быть сдан в долгосрочную аренду минимум за 3500 руб./мес. Я очень-очень сильно сомневаюсь, что такое возможно в этом здании.
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