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В Новосибирске продают квартиру за 121 миллион

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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «В отделке мрамор, оникс»: более 120 миллионов просят за квартиру в Тихом центре — рассматриваем интерьер

«В отделке мрамор, оникс»: более 120 миллионов просят за квартиру в Тихом центре — рассматриваем интерьер

Общая площадь жилья достигает 240 квадратных метров

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15 комментариев
Стоимость квартиры составляет 121 миллион рублей

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Жилье находится в микрорайоне Тихий центр.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «БК Недвижимость» на сайте N1 26 июня. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров, она находится на 12 этаже здания — всего в доме 13 этажей.

Общая площадь недвижимости достигает 240 квадратных метров. Площадь кухни превышает 60 квадратных метров

— В отделке квартиры царственно доминируют мрамор, оникс, шпон ценных пород дерева, — сказано в объявлении.

В квартире обустроили гостиную и столовую
По информации продавца, в недвижимости также имеются кабинет и детская
Идея дизайна — дуэт двух стилей: ар-деко и классицизма
В объявлении уточняется, что квартира находится в доме, который сдали в 2017 году
В объявлении разместили фотографии из жилья. В нем также опубликовали кадры, снятые в ванной комнате

Здание, в котором разместили квартиру, находится на улице Щетинкина. Стоимость объекта недвижимости составляет 121 миллион рублей.

В июне в Новосибирске также выставили на продажу квартиру с видами на реку Обь и Димитровский мост. Ее стоимость составляет 25,2 миллиона рублей.

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Элитное жилье Продажа недвижимости Новосибирск Квартира Тихий центр
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Комментарии
16
166392
26 июня 2024, 23:49
Картинки попугая и дракона - перебор, но в целом даже интересно. Видно, что хороший дизайнер работал. Но цена... 500 тыс./кв. м? Пусть и с мраморным полом? С ума сошли, что ли? За такие деньги в хороших районах Москвы престижные квартиры продаются. 300-350 тыс./кв. м ещё куда ни шло, если там действительно по всей квартире стабильно хорошая дорогая отделка.
Лукашa
26 июня 2024, 23:48
Продавцы на солнце перегрелись что ли. 😎
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