«В отделке мрамор, оникс»: более 120 миллионов просят за квартиру в Тихом центре — рассматриваем интерьер

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Жилье находится в микрорайоне Тихий центр.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «БК Недвижимость» на сайте N1 26 июня. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров, она находится на 12 этаже здания — всего в доме 13 этажей.
— В отделке квартиры царственно доминируют мрамор, оникс, шпон ценных пород дерева, — сказано в объявлении.
Здание, в котором разместили квартиру, находится на улице Щетинкина. Стоимость объекта недвижимости составляет 121 миллион рублей.
В июне в Новосибирске также выставили на продажу квартиру с видами на реку Обь и Димитровский мост. Ее стоимость составляет 25,2 миллиона рублей.