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Топ-5 гигантских зданий, от которых избавляются в Новосибирске (есть вариант и за 750 миллионов)

В выборку попали бизнес-центры, торговые центры и даже один спортивно-оздоровительный комплекс

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Площадь самого большого здания, которое продают в Новосибирске, составляет свыше <nobr class="_">6 тысяч</nobr> квадратных метров

Площадь самого большого здания, которое продают в Новосибирске, составляет свыше 6 тысяч квадратных метров

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В Новосибирске выставили на продажу здание банка и двух БЦ на Красном проспекте

Собственники коммерческих зданий продолжают расставаться со своими активами. Об этой тенденции мы рассказывали еще в сентябре прошлого года. Тогда в продаже можно было найти отдельные здания, которые оказались невостребованными главным образом из-за пандемии. Продают различные офисные, торговые и бизнес-центры и сейчас — цена предложения начинается от 100 миллионов рублей и может достигать 750 миллионов рублей. На этот раз корреспондент НГС изучила варианты продающихся зданий-гигантов — некоторым ищут владельцев не так давно, другие же продаются годами. Во сколько обойдется двухэтажный торговый центр и как много просят за шестиэтажное здание БЦ — в этом обзоре.

Самый большой деловой центр в центре города

Самый большой (6,2 тысячи квадратных метров), но не самый дорогой вариант нашелся на Красном проспекте, 17/2. Это здание делового центра «Айсберг» (первая очередь), которое начали продавать еще на этапе строительства. О предложении мы рассказывали ранее — цена с того времени не изменилась. За шестиэтажное здание на второй линии, где половину площадей занимает теплая парковка, просят 350 миллионов рублей. Продавец в объявлении на Avito также указывает: здание можно достроить как минимум на три этажа, для этого уже получено положительное заключение экспертизы.

Общая площадь здания — 6204 квадрата. На цокольном, а также <nobr class="_">1-м</nobr> и <nobr class="_">2-м</nobr> этажах — парковка

Общая площадь здания — 6204 квадрата. На цокольном, а также 1-м и 2-м этажах — парковка

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На 3-м этаже — фитнес-зал

На 3-м этаже — фитнес-зал

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Парковку, кстати, можно приобрести отдельно (90 миллионов), а остальные площади — поэтажно. Последнее объявление о продаже появилось на Avito 13 января — его регулярно обновляют.

Самое дорогое предложение — БЦ у метро «Гагаринская»

Это здание лишь слегка уступает по площади «Айсбергу», но значительно обходит его по цене. За 6151 квадратный метр (6 этажей) просят 750 миллионов рублей.

— К продаже предлагается БЦ «Кристалл». Уникальный комплекс, который находится на первой линии ул. Красный проспект. В БЦ полная занятость арендатором. В долевой собственности, все согласны с продажей, — говорится в объявлении.

По данным 2ГИС, в здании 10 арендаторов, в том числе 2 медицинских центра, строительная компания, турагентство и оптический салон

По данным 2ГИС, в здании 10 арендаторов, в том числе 2 медицинских центра, строительная компания, турагентство и оптический салон

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Объявление появилось на Avito 12 января, цена с того времени не изменилась.

Шестиэтажное здание банка у Речного вокзала

На улице Инской подыскивают владельца шестиэтажному зданию, которое ранее занимали банки — вначале «Бинбанк», потом «Открытие». За пять этажей, а также цоколь и подвал общей площадью 5,9 тысячи квадратов просят 239 миллионов 137 тысяч рублей. Автор предупреждает: продажа здания будет вестись посредством публичных торгов.

— Земельный участок 2267 кв. м в собственности. Отличное состояние. Возможная сфера использования здания: отделение банка, офис компании, медцентр, фитнес, ресторан/кафе. Высокий пешеходный и автомобильный трафик. Станция метро «Речной вокзал» в 5 минутах пешком, — говорится в описании.

Информации о том, занимает ли кто-то это здание сейчас, в 2ГИС нет

Информации о том, занимает ли кто-то это здание сейчас, в 2ГИС нет

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Объявление о продаже здания на Инской было опубликовано на Avito 27 января, продавец — ПАО Банк «ФК Открытие».

Двухэтажный торговый центр на Дачной

Торговый центр с «Пятерочкой» и «Планетой одежды и обуви» продают на улице Дачной. За двухэтажное здание площадью 5870 квадратов (земельный участок — 6300 квадратов) и парковку на 70 авто просят 255 миллионов рублей.

— Среднее число посетителей в месяц — около 100 000 человек. Среднесуточный трафик — 3000 человек. Заполняемость арендаторами — 95%, — описывает предложение продавец.

Торговец предупреждает, что торга нет

Торговец предупреждает, что торга нет

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Один из якорных арендаторов ТЦ — супермаркет «Пятерочка»

Один из якорных арендаторов ТЦ — супермаркет «Пятерочка»

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Объявление появилось на Avito 25 января, однако, по наблюдениям корреспондента, торговый центр продавали и раньше.

Спорткомплекс Soccer Arena

По-прежнему в продаже спортивно-оздоровительный комплекс Soccer Arena. О его продаже мы писали в 2017 году, тогда за здание площадью почти 4 тысячи квадратов и участок 7,9 тысячи квадратов просили 318 миллионов рублей. Сейчас Soccer Arena оценивается в 260 миллионов рублей.

— Четыре площадки для игры в футбол (1 площадка 15*30), раздевалки, бассейн, сауна, хаммам, СПА-зона, фитнес-клуб, тренажерный зал, 2 зала для групповых упражнений, 3 кабинета, — говорится в объявлении.

Здание продается вместе с парковкой на 100 машино-мест

Здание продается вместе с парковкой на 100 машино-мест

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А вот вид изнутри

А вот вид изнутри

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Объявление регулярно обновляют, в последний раз предложение по продаже спортивно-оздоровительного комплекса появилось 3 февраля.

В начале года на продажу выставили четырехэтажное здание рядом с «Победой». За 5 тысяч квадратов просили 380 миллионов рублей.

Недавно мы также рассказывали о 9 самых интересных новых зданиях, которые появились в Новосибирске в 2020 году. Дом-полусолнце, новостройки в стиле русского севера в Сибири и другие удивительные постройки смотрите здесь.

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