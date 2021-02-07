Топ-5 гигантских зданий, от которых избавляются в Новосибирске (есть вариант и за 750 миллионов)

В Новосибирске выставили на продажу здание банка и двух БЦ на Красном проспекте
Собственники коммерческих зданий продолжают расставаться со своими активами. Об этой тенденции мы рассказывали еще в сентябре прошлого года. Тогда в продаже можно было найти отдельные здания, которые оказались невостребованными главным образом из-за пандемии. Продают различные офисные, торговые и бизнес-центры и сейчас — цена предложения начинается от 100 миллионов рублей и может достигать 750 миллионов рублей. На этот раз корреспондент НГС изучила варианты продающихся зданий-гигантов — некоторым ищут владельцев не так давно, другие же продаются годами. Во сколько обойдется двухэтажный торговый центр и как много просят за шестиэтажное здание БЦ — в этом обзоре.
Самый большой деловой центр в центре города
Самый большой (6,2 тысячи квадратных метров), но не самый дорогой вариант нашелся на Красном
Парковку, кстати, можно приобрести отдельно (90 миллионов), а остальные площади — поэтажно. Последнее объявление о продаже появилось на Avito
Самое дорогое предложение — БЦ у метро «Гагаринская»
Это здание лишь слегка уступает по площади «Айсбергу», но значительно обходит его по цене. За 6151 квадратный метр (
— К продаже предлагается БЦ «Кристалл». Уникальный комплекс, который находится на первой линии ул. Красный проспект. В БЦ полная занятость арендатором. В долевой собственности, все согласны с продажей, — говорится в объявлении.
Объявление появилось на Avito
Шестиэтажное здание банка у Речного вокзала
На улице Инской подыскивают владельца шестиэтажному зданию, которое ранее занимали банки — вначале «Бинбанк», потом «Открытие». За пять этажей, а также цоколь и подвал общей площадью 5,9 тысячи квадратов просят 239 миллионов 137 тысяч рублей. Автор предупреждает: продажа здания будет вестись посредством публичных торгов.
— Земельный участок 2267
Объявление о продаже здания на Инской было опубликовано на Avito
Двухэтажный торговый центр на Дачной
Торговый центр с «Пятерочкой» и «Планетой одежды и обуви» продают на улице Дачной. За двухэтажное здание площадью 5870 квадратов (земельный участок — 6300 квадратов) и парковку на 70 авто просят 255 миллионов рублей.
— Среднее число посетителей в месяц — около
Объявление появилось на Avito
Спорткомплекс Soccer Arena
По-прежнему в продаже спортивно-оздоровительный комплекс Soccer Arena. О его продаже мы писали в 2017 году, тогда за здание площадью почти
— Четыре площадки для игры в футбол (
Объявление регулярно обновляют, в последний раз предложение по продаже спортивно-оздоровительного комплекса появилось
В начале года на продажу выставили четырехэтажное здание рядом с «Победой». За
Недавно мы также рассказывали о