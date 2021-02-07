Топ-5 гигантских зданий, от которых избавляются в Новосибирске (есть вариант и за 750 миллионов)

Парковку, кстати, можно приобрести отдельно (90 миллионов), а остальные площади — поэтажно. Последнее объявление о продаже появилось на Avito 13 января — его регулярно обновляют.

Самое дорогое предложение — БЦ у метро «Гагаринская»