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Недвижимость Семь кругов сада «Дача — это рабство»: новосибирцы поспорили из-за роста цен на домики в СНТ в 2–3 раза

«Дача — это рабство»: новосибирцы поспорили из-за роста цен на домики в СНТ в 2–3 раза

Мнения горожан разделились — не все считают, что стоит вкладывать крупные суммы денег в загородную недвижимость

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Часть горожан не променяет ни на что на этом свете дачную романтику, а часть ненавидит такой отдых всей душой

Сообщение о том, что в Новосибирской области цены на загородную недвижимость выросли за последние три года в 2–3 раза вернуло к жизни старый спор. Между теми, кто без дачи жить не может и теми, кто считает это пустой тратой времени и сил. Мы изучили мнения сторон.

— Дачи пользуются спросом. Именно у нас на Ине раскупили все. Даже те, что стояли заброшенными. Берут молодежь, не старики. Думаю потому, что отдых на турбазах в условиях ничем не лучше дачных, очень подорожал. Заграница вообще не доступна стала. Людям же надо где-то купаться и отдыхать, — рассуждает 224274911

— Сами же риэлторы разогрели рынок дач ипотекой, естественно и цена выросла. Сараи 80-х годов постройки обшитые сайдингом и вагонкой, с узкими проездами продают по 3–4 миллиона, рассказывают басни, что туда можно зимой проехать, скоро будет газ и асфальт, соседи - сказка (три мангала сожгли в хлам за сезон). А про Рыбачий перегнули, в пик с пятницы и по воскресенье там все колом стоит, пыль до неба всегда и транспортная доступность нулевая. Попробуйте проехать на автобусе, который ходит в том направлении, — предложил один из новосибирцев.

— Дачи резко стали расти в цене в период ковида, когда из квартирных стен удаленки, дача с природой и участком стала настоящим спасением, тем более, что зона покрытия интернета сейчас на многих дачах есть. И можно на удаленке с дачи работать спокойно. Но ковид прошёл, а цены на дачи растут все равно. Тут ещё сказалось и то, что отдых летом в отпуске стал менее доступным в плане поездок на море, хоть за границу, хоть в Сочи, все едут теперь на свои дачи. Но пробки, чтобы добраться туда, обратно, и наш вечно тяжёлый холодный климат, когда сезон дачный не долгий, растущие цены на электрички почему-то не снижают цены дач, — недоумевает Cobalt & Nickel.

— Не представляю, как можно целое лето не вылезать из душной, лишенной свежего воздуха квартиры. За городом в домике прохладно, днем можно позволить себе переждать жару с книгой или телеком, потом огород, баня, отдых, — отмечает один из пользователей.

— Медленно и верно россияне из дач с 6 сотками картошки начинают понимать кайф в отдыхе на природе, с территорией с ровным зеленом газоном, ягодами и цветами. Еще лет через 40–60, по-видимому, россияне осознают, что на даче можно жить круглогодично, то есть в частном доме. Потомки будут задаваться вопросом, почему их деды стремились заселиться в 20-этажные бетонные коробки, — уверен пользователь «Жесткий».

Но часть горожан не видит смысла в покупке загородной недвижимости.

— Я считаю, кому дача по наследству досталась, уже в распоряжении десятки лет — норм, возитесь с ней на здоровье. Покупать сейчас — бред, тем более, если цены улетели, да и продадут опротивевшую хламотень. В конце концов, можно в гости съездить, если в одном месте прижало, — уверен staleks.

— Дача — это рабство. Сразу начнутся помидоры-нарциссы. Есть свободный денёк, надо ехать куда-нибудь в область. Поотдыхал и к ночи домой как штык в родную кроватку, — объяснил пользователь Голая правда.

— Вот за даром не надо мне эту дачу, стоять буквой Г с весны и до осени, а отдохнуть я лучше поеду куда-нибудь. Какой отдых на даче? — недоумевает новосибирец.

— Такие аккуратные домики, как на картинке-заставке к статье никто не продаёт. Продают слепленные из, простите, г и палок страшенные прогнившие избушки, наполненные свезенными за 50 лет старыми диванами, пропруденными тремя поколениями детей, щербатыми тарелками и алюминиевыми вилками с недостающими зубцами, называя это наполнение мебелью и посудой. Участок аж 4 сотки обычно захламлен каким-то барахлом аж в три слоя. И в описании перечислены гордо посадки вроде ирги, смородины, «виктории» и каких-то цветочков, как конкурентное преимущество по сравнению с соседями, у которых только лук и морковка. Кривой штакетник вперемешку с секциями из железных кроватей, именуемый «забором», обычно завершает картину райского места. Спасибо, но только расчистка участка и вывоз мусора с него влетит в копеечку, и потом ещё соседские бабки доконают своими «а нам старый хозяин давал/разрешал/терпел и ты тоже должен». И всё это за 2 миллиона, так как «это же мой папа строил!», — отметил один из пользователей.

— Дешевле поездом из Москвы доехать до Крыма и снять там квартиру за 1000 в сутки и жить 1–2 месяца. У меня знакомые пенсионеры выезжают из Новосибирска в июне и возвращаются только в конце октября. В Крыму вначале живут, а потом ищут в Сочи недорогое жилье, не в гостинице. И так каждый год, на протяжении нескольких лет, — поделился Coco Mademoiselle

А вы любите отдыхать на даче?

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У меня пока нет дачи

Подробнее о том, почему взлетели цены на дачи мы поговорили с экспертами.

Вы построили дачу своей мечты? Смогли вырастить рекордный, необычный урожай? Напишите корреспонденту: aleksandra.brunya@sholding.ru
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