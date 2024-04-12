Десятки обманутых семей. Мошенница предлагала людям вкладываться в недвижимость по «выгодной схеме». Как она работает

Люди покупали в ипотеку недвижимость, которую видели только на фото Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Ездила ко мне чуть ли не каждый день, уговаривала и всё время обещала, что скоро купим мне жилье», — так уроженка Архангельска описывает свое общение с землячкой, которая убедила ее вложить деньги в бизнес на перепродаже недвижимости. Северянка «инвестировала» в дело знакомой огромные деньги — продала квартиру, взяла на сына ипотеку и сама влезла в долги. На поверку бизнес оказался чем-то вроде финансовой пирамиды. И в нее оказались вовлечены еще десятки семей. Пострадавшая рассказала нашим коллегам из 29.RU, почему люди отдавали «бизнес-леди» деньги и как сейчас пытаются добиться справедливости.

Наша героиня попросила не публиковать ее настоящее имя. Поэтому будем называть ее Ольгой.



«Сын, конечно, был против»: в чем заключалась схема

Ольга впервые встретилась с «предпринимательницей» Светланой Титовой четыре года назад. Их представила друг другу общая знакомая, которая работала страховым агентом. Она знала, что Ольга разводится с мужем и ей нужно отдельное жилье, поэтому и решила познакомить женщину со Светланой: якобы та поможет купить квартиру по выгодной схеме.



«Бизнес-леди» рассказала, что давно работает с недвижимостью. Она скупает недостроенные дома в Ленинградской области, которые в свое время были изъяты за долги и достались новой владелице «с молотка» за небольшие деньги.



«Выгодная схема» состояла в том, что Ольга должна была выкупить в ипотеку один из таких недостроенных домов. Жить в нем, конечно, не предполагалось. Новая знакомая обещала платить ипотеку вместо Ольги, а в это время достраивать объект. Затем планировалось перепродать дом уже по хорошей цене. Процент с выручки Светлана собиралась отдать Ольге за пользование ее ипотекой.



У Светланы в Санкт-Петербурге даже был свой риелтор, который искал подобные объекты. Помощников вроде Ольги было много. Всё оформлялось в письменном виде, по договору. Деньги уходили на счет тому самому риелтору.



— Большинство людей, которые это покупали, эти участки даже не видели, — описывает Ольга. — Она просто по фотографиям показывала. Участки были разные. Где-то, может быть, соток двадцать. И там просто стоял каркасник, без всяких коммуникаций. Одни стены без внутренней отделки.

Сейчас Ольга думает, что именно благодаря страховому агенту Светлана находила себе «клиентов». Она выбирала людей в сложной жизненной ситуации, но при этом с официальным доходом, чтобы им одобрили кредит.



Правда, Ольге ипотеку все-таки не дали. И тогда Светлана предложила взять кредит на ее [Ольги] взрослого сына. Сама Ольга стала созаемщиком, чтобы сумма была больше.



— Сын, конечно, был против. Это я дура, вот честно говорю, что это я его втянула, — вспоминает Ольга.

Она просто зацепилась за меня, и всё. Ольга, потерпевшая

Светлана обещала достроить и продать дом где-то через год и передать Ольге 300 000–400 000 рублей как процент с продажи.



Светлана выстраивала доверительные отношения, навещала Ольгу, когда та была на больничном. Женщины много общались. Свои «деловые предложения» Светлана позиционировала как помощь, как поддержку.



— Она ездила ко мне чуть ли не каждый день, уговаривала и всё время обещала, что скоро мы купим мне жилье, — рассказывает Ольга.



В итоге состоялись еще сделки. В расход пошла квартира сына. Жилье формально продали в ипотеку женщине из Архангельска.

— Та понятия не имела, где эта квартира находится. Ей она была не нужна. Она таким же способом, как я, просто хотела подзаработать, потому что она тоже находилась в бракоразводном процессе и ей нужно было свое жилье. И эту женщину тоже нашли через страхового агента, — описывает Ольга.

Деньги с продажи ушли в оборот Светлане.

Я сейчас себя ругаю, чувствую вину перед сыном. Грубо говоря, я лишила его квартиры, вогнала в долги. Ольга, потерпевшая

Также Ольга взяла для Светланы потребительские кредиты на 700 000 рублей. Общая сумма за квартиру, ипотеку и потребительский кредит — около 8,6 миллиона.

«Вы спросите, куда делись деньги»: что было дальше

Сначала Светлана действительно переводила деньги на ежемесячные платежи, но потом прекратила. Она перестала отвечать на звонки и закрыла страницы в соцсетях. Она просто самоустранилась из жизни Ольги.

— Когда спецоперация началась, банки ужесточили требования к заемщикам. Стали просить первоначальный взнос и не только. Получается, что ей уже было неоткуда брать деньги. Новые ипотеки не давали, а по старым нужно платить. И вот тут-то началась долговая яма, — говорит Ольга.



Когда женщина заподозрила неладное, она попросила Светлану закрыть ее кредиты и сказала, что ей не нужен ни недостроенный дом, ни процент с его продажи. Однако выйти из схемы не получилось.



— Вы спросите, куда делись деньги, которые приходили риелтору? Они обналичивали их и между собой делили. Покупали очередной объект. В уже купленные дома они ничего не вкладывали. В каком состоянии их купили — в таком состоянии потом их перепродавали другим людям, — описывает Ольга. — Но мы про это узнали уже спустя время. По сути мы попали в финансовую пирамиду, и она развалилась.

Светлана создала образ хваткой деловой женщины с хорошим достатком: ездила на машине, звала в гости «к себе в Санкт-Петербург» — говорила, что там у нее есть квартира.



— И как-то никому не пришло в голову навести о ней справки. Никто не мог пробить ее по каким-то базам, — говорит Ольга.



Позже выяснилось, что у Светланы за душой лишь судимости за кражу и мошенничество. Никакой собственности на нее не записано, квартиру она снимает, даже банковские карты, которыми она пользовалась, оказались оформлены на родственников.



В первый раз женщина получила условный срок, второй раз вышла по УДО, так как была беременна.

В итоге Ольга написала заявление в полицию и оспаривает сделку по продаже их квартиры в суде.



«Муж нагло сказал: "Ну и что? Ей ничего не будет"»

Сейчас на Светлану Титову в Архангельской области заведено несколько уголовных дел. Это подтвердил 29.RU собственный компетентный источник.



По официальной информации МВД, в регионе действительно «работала» 50-летняя женщина, уроженка Архангельской области, которая предлагала людям инвестиции в недвижимость.

— Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Женщина не является ни руководителем, ни учредителем какого-либо юридического лица, не имеет статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Архангельской области.

Описание схемы от УМВД Узнать Описание схемы от УМВД очень похоже на то, о чем говорила Ольга. Вот фрагмент из официального сообщения правоохранителей: — По словам заявителей, от друзей и знакомых они узнавали о некой женщине, которая предлагала услуги по выгодному инвестированию денежных средств в строительство недвижимости в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предлагалось выкупать недостроенные объекты, вкладывать средства в завершение работ, а затем выгодно продавать квартиры. Своим вкладчикам «предпринимательница» обещала до 300% годовой прибыли. Если необходимой суммы у человека не было, женщина предлагала различные выходы из ситуации. Одним советовала продать имевшуюся недвижимость при ее содействии. При этом обвиняемая находила покупателей и составляла договор так, что продавцы продолжали жить в своей квартире в надежде, что в дальнейшем выкупят ее обратно. Другим клиентам, выступавшим в качестве покупателей, она предлагала взять ипотечный кредит на приобретение данной недвижимости. Женщина обязалась лично вносить ежемесячные платежи и через год погасить ипотеку, выплатив клиенту от 300 000 до 400 000 рублей чистого дохода в год. Полученные денежные средства подозреваемая якобы пускала «в дело». В течение нескольких лет гражданка выполняла взятые на себя обязательства, а летом 2023 года неожиданно прекратила выплаты по ипотечным кредитам.

Уголовные дела заведены по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Если вы были обмануты по похожей схеме, сообщите об этом в полицию.

В МВД уточнили, что к моменту публикации на подозреваемую заведены уголовные дела, по которым проходит уже 28 потерпевших из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петербурга и других городов страны. А общая сумма ущерба составляет более 70 миллионов рублей.

Однако Ольга говорит, что пострадавших намного больше, просто некоторые оспаривают сделки не в рамках уголовного дела, а в рамках гражданского.



— И многим суды отказывают, мотивируя это тем, что прошли сроки давности. Понимаете? Я боюсь, что она просто-напросто может в очередной раз уйти от ответственности, — говорит Ольга.



Представитель Светланы на судах утверждает, что люди шли на сделки добровольно, а значит, были готовы к рискам. Но Ольга замечает, что Светлана всё же не оплатила ее кредиты, а это было прописано в их соглашении, то есть условия не выполнены.



Также Ольга считает, что не последнюю роль играет муж Светланы Александр, однако общалась с людьми и фигурировала в договорах только Светлана.



— Я звонила ее мужу, говорила, что мы пойдем в полицию. На что он нагло сказал: «Ну и что? Ей ничего не будет. У нее двое несовершеннолетних детей и муж-инвалид». У него действительно есть инвалидность. Он на 100% уверен, что максимум, что ей дадут, это условное. Говорит: «Идите, подавайте, делайте что хотите».



Пока что Ольга работает на двух работах, чтобы рассчитаться с долгами, а ее сын проходит процедуру банкротства. Они понимают, что с самой Светланы денег уже не вернуть, у нее буквально ничего нет. А если бы и были какие-то средства, то количество потерпевших слишком велико.



Ольга надеется хотя бы на то, что Светлана ответит за свои поступки, а еще что больше людей узнают эту историю и сами не попадутся в руки подобных «добродетелей»:

