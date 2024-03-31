Недвижимость «Имеется свой пирс»: в Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона — рассматриваем фото дома
«Имеется свой пирс»: в Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона — рассматриваем фото дома
Недвижимость продают в связи с переездом
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В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж за 43 миллиона рублей. Недвижимость, по данным продавца, находится в Матвеевке на берегу протоки.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 31 марта. Общая площадь здания составляет 447,9 квадратного метра, его построили в 2018 году. Коттедж расположен на участке в 50 соток.
— На участке построен дом для охраны, большое количество деревьев и кустарников, газоны, цветники, небольшой огород с теплицами, дорожки выложены тротуарной плиткой, имеется свой пирс, — сказано в объявлении.
В здании также есть библиотека и подсобные помещения. Недвижимость решили продать в связи с переездом.
В конце марта в Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 58 миллионов рублей. Он находится в поселке Криводановка.