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Недвижимость «Имеется свой пирс»: в Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона — рассматриваем фото дома

«Имеется свой пирс»: в Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона — рассматриваем фото дома

Недвижимость продают в связи с переездом

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Недвижимость, по данным продавца, находится в Матвеевке

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж за 43 миллиона рублей. Недвижимость, по данным продавца, находится в Матвеевке на берегу протоки.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 31 марта. Общая площадь здания составляет 447,9 квадратного метра, его построили в 2018 году. Коттедж расположен на участке в 50 соток.

На участке построили дом для охраны

— На участке построен дом для охраны, большое количество деревьев и кустарников, газоны, цветники, небольшой огород с теплицами, дорожки выложены тротуарной плиткой, имеется свой пирс, — сказано в объявлении.

По информации продавца, в доме обустроили семь комнат. В нем разместили в том числе кухню и гостиную с камином
В здании имеется мастер-спальня
В коттедже обустроили кабинет, четыре детских комнаты, гараж на две машины и два санузла.
В доме также расположена сауна
В коттедже также разместили террасу с видом на залив — она находится на втором этаже здания
На первом этаже — терраса с зоной барбекю и кухней

В здании также есть библиотека и подсобные помещения. Недвижимость решили продать в связи с переездом.

В конце марта в Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 58 миллионов рублей. Он находится в поселке Криводановка.

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Недвижимость Новосибирск Коттедж Элитная недвижимость Матвеевка
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