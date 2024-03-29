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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают коттедж с бильярдом и винным погребом — смотрим на хоромы за 58 миллионов

Под Новосибирском продают коттедж с бильярдом и винным погребом — смотрим на хоромы за 58 миллионов

Покупателю достанется дом со свежим ремонтом из материалов премиум качества

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Дом имеет три этажа, среди которых один подземный

В поселке Криводановка Новосибирской области выставили на продажу огромный коттедж за 58 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 29 марта.

Коттедж был построен в 2007 году, его площадь составляет 600 квадратных метров. Дом расположен на участке в 17 соток. На участке также есть теплая баня, зона отдыха, барбекю, гостевая парковка и гараж на несколько автомобилей.

Входная группа дома

В трехэтажном доме два наземных этажа и один подземный. В цокольном этаже находятся спортивный зал, игровая комната, бильярдная с 12-футовым столом, прачечная, винный погреб и гардеробная.

Одна из столовых в кухонной зоне коттеджа
Ванная комната с яркими акцентами

— В доме выполнен свежий ремонт из дорогих натуральных материалов премиум качества, полностью укомплектован мебелью и техникой, которую оставляют в подарок новым владельцам, — говорится в описании объекта.

Кабинет хозяина коттеджа
Бильярдная комната на цокольном этаже коттеджа

Сам дом находится в 25 минутах езды на автомобиле от центра Новосибирска.

Одна из спален в коттедже

Стоимость коттеджа составляет 58 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу пятикомнатную квартиру с панорамными окнами. Продавец просит за нее 62,8 миллиона рублей.

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