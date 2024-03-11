«Все считали, что тут гиблое место». Молодые супруги рассказали, как переехали в свой дом в Краснодаре и сколько денег на это ушло

Новая жизнь

Максим и Яна переехали в Краснодар в 2017 году из Волгограда. Тогда в самом разгаре был бум миграции на юг страны. Паре очень повезло с первым выбором недвижимости — удалось приобрести квартиру в новостройке, которая на тот момент была еще на стадии котлована. К счастью, в долгострой она не превратилась, наоборот — жилой комплекс, расположенный около поселков Краснодарский и Российский, быстро разросся и стал красивым и ухоженным.

Поскольку Яна работает в банковской сфере и умеет беречь каждую копейку, а Максим — с юности занимается внутренней отделкой помещений, ремонт для них — дело быстрое и практичное. Довольно скоро их двухкомнатная квартира стала очаровательным и уютным «гнездышком», хотя изначально сомнений было много.

